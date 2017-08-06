Patook: Tinder Gibi Ama Flört Yasak!
Tinder gibi çalışan yeni uygulama Patook, sadece tek bir şeye izin vermiyor: Flört etmek için arkadaş aramanız kesinlikle yasak!
Lisede ve üniversitedeyken, neredeyse her gün birkaç arkadaş edinirsiniz. Ama mezun olunca yeni arkadaşlıklar kurmak hatta potansiyel olarak arkadaş olabileceğiniz insanlarla tanışmak zorlaşır. Şimdi bunun için bir uygulama var. Patook isimli uygulama Tinder gibi çalışıyor, ama burada kimse sevgili bulmak için bulunmuyor; amaç sadece arkadaş bulmak. Hatta flört etmeye izin dahi verilmiyor.
İlk bakışta fazla çılgınca bir fikir gibi görünüyor ama aslında buna ihtiyacı olan çok fazla insan olabilir. Örneğin yeni bir yere taşındığınızda orada kimseyi tanımayabilirsiniz. Bu uygulama ile bölgeden insanlarla, belki de oraya sizin gibi yabancı olan birileriyle tanışıp güzel arkadaşlıklar kurmanız mümkün olabilir. Buradan da güzel bir sosyal hayata ilk adımı atabilirsiniz.
Patook'a başlamak için ya Facebook hesabınızı bağlıyorsunuz, ya da e-posta adresinizle kayıt oluyorsunuz.
Biz Facebook ile giriş yapmayı denedik, çünkü bu en kolay yol. Burada uygulama Facebook profilinizden almak istediğiniz fotoğrafları soruyor, sonrasında da bir çöpçatan uygulamasına benzer şekilde profil bilgileri dolduruyorsunuz. Mesela, hayatınızı nasıl kazanıyorsunuz, yapmayı sevdiğiniz şeyler neler, bu uygulamada nasıl insanlarla tanışmayı umuyorsunuz gibi sorular var. Bütün soruları cevaplamak isteğe bağlı, yani istemediğiniz detayları paylaşmak zorunda değilsiniz.
Bundan sonrası tamamen Tinder gibi. İlgilenmediğiniz kişileri sola kaydırıyorsunuz, ilgilendiklerinizi ise sağa. Eşleştiğiniz kişilerle uygulama içinde chat yapmaya başlayabiliyorsunuz. Burada konuşarak internet dışında bir buluşma ayarlayabilirsiniz.
Uygulamanın algoritması flört amaçlı mesajları yakalayıp ulaştırmamak üzere geliştirilmiş; yani teoride kimsenin size asılamaması lazım. Ama internetin bize öğrettiği bir şey varsa o da birilerinin bunu aşmanın bir yolunu bulacağı.
Bu bir yana, eğer bir yere yeni taşındıysanız veya sadece asıl arkadaş grubunuzun dışına çıkmak istiyorsanız, yeni birilerini bulmak için bu uygulama çok işinize yarayabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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