Patook: Tinder Gibi Ama Flört Yasak!

Tinder gibi çalışan yeni uygulama Patook, sadece tek bir şeye izin vermiyor: Flört etmek için arkadaş aramanız kesinlikle yasak!

Patook: Tinder Gibi Ama Flört Yasak!

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