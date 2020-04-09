Paul Walker'ın Kızı, Babasının Görülmemiş Bir Videosunu Paylaştı

2013 yılında hayatını kaybeden ünlü aktör Paul Walker'ın kızı, babasının daha önce hiç görülmemiş bir videosunu paylaşarak takipçilerini hem duygulandırdı, hem de onlara moral verdi.