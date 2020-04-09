Paul Walker'ın Kızı, Babasının Görülmemiş Bir Videosunu Paylaştı

Fast and the Furious film serisindeki rolüyle tanınan ünlü Amerikan aktör Paul Walker'ın kızı, Walker'ın daha önce görülmeyen bir videosunu Instagram'da paylaştı.
Walker, 2013 yılında geçirdiği bir otomobil kazasında, 40 yaşında yaşamını yitirmişti. Bugün 21 yaşında olan Walker'ın kızı Meadow, videonun altında şunları yazdı: "Bunu paylaşacağımı hiç düşünmemiştim. Ancak doğru gibi geldi. İyi ol. Seni seviyorum. Güvende kal. Xx"
Wonder Woman'ın yıldızı, Fast & Furious filmlerinde Walker ile çalışan Gal Gadot'un videoya bir kalp işaretiyle yorum yapması dikkat çekti. Meadow'un takipçilerinden olumlu yorumlar alan ve bu kriz döneminde morali yükselttiği konusunda hemfikir olunan videonun ne zaman kaydedildiği bilinmiyor.
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