Paul Walker'ın Kızı, Babasının Görülmemiş Bir Videosunu Paylaştı

2013 yılında hayatını kaybeden ünlü aktör Paul Walker'ın kızı, babasının daha önce hiç görülmemiş bir videosunu paylaşarak takipçilerini hem duygulandırdı, hem de onlara moral verdi.

Paul Walker'ın Kızından Duygulandıran Paylaşım

Fast and the Furious film serisindeki rolüyle tanınan ünlü Amerikan aktör Paul Walker'ın kızı, Walker'ın daha önce görülmeyen bir videosunu Instagram'da paylaştı.

Walker, 2013 yılında geçirdiği bir otomobil kazasında, 40 yaşında yaşamını yitirmişti. Bugün 21 yaşında olan Walker'ın kızı Meadow, videonun altında şunları yazdı: "Bunu paylaşacağımı hiç düşünmemiştim. Ancak doğru gibi geldi. İyi ol. Seni seviyorum. Güvende kal. Xx"

Wonder Woman'ın yıldızı, Fast & Furious filmlerinde Walker ile çalışan Gal Gadot'un videoya bir kalp işaretiyle yorum yapması dikkat çekti. Meadow'un takipçilerinden olumlu yorumlar alan ve bu kriz döneminde morali yükselttiği konusunda hemfikir olunan videonun ne zaman kaydedildiği bilinmiyor.

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