Paylaştığınız İçeriğin Gerçek Sahibi Kim?
İnternet üzerinde paylaştığınız içeriklerin gerçek sahibi kim? Hangi durumlarda hak talebinde bulunabilirsiniz? Cevapladık.
İnternet sayesinde içeriklerinizi saniyeler içinde milyonlarca kişiyle paylaşabiliyorsunuz. Ancak bu, köpeğinizin fotoğrafının bir kere elinizden çıktıktan sonra hala tamamen size ait olduğu anlamına gelmiyor.
Telif hakkı, web üzerinde nasıl çalışıyor?
Telif hakkı esasında çok basit işliyor: Şiirden tabloya herhangi bir şey oluşturduğunuzda, otomatik olarak telif hakkı kazanıyorsunuz. Herhangi bir form doldurmanız gerekmiyor ancak çıkardığınız işin gelecekte milyonlarca lira edeceğini düşünüyorsanız, elinizde bir tür ispatın bulunmasında fayda var.
Şartlar ve koşullar
Facebook'a yolladığınız tatil fotoğraflarının sahibi yine sizsiniz. Ancak fotoğrafı Facebook sunucularına veya herhangi bir sosyal platforma aktarmak, bu fotoğrafların tekrar kullanım lisansını karşı tarafa vermeniz ve bunun için tek kuruş almamanız anlamını taşıyor.
Yani Facebook, fotoğraflarınızdan birini haber kaynağında gösterebilir, Twitter fotoğrafınızın retweet'lenmesine izin verebilir, Instagram ise hashtag aramasında fotoğraflarınızdan birini size para ödemeden, hakkınızı çiğnemiş olmadan gösterebilir.
Bununla birlikte bir başkası Facebook'taki fotoğrafınızı alıp kendi web sitesinde kullanırsa, hakkınızı yasal olarak arayabilirsiniz.
Sıkıcı olsa da paylaşımda bulunduğunuz her platformun ve bağlı tüm uygulamaların (bunlar kendi kullanım koşullarıyla gelebiliyorlar) kullanım koşullarını okumanızda fayda var. Sonuç olarak neredeyse her defasında telif hakkının sizde olduğunu söyleyebiliriz, tabi Creative Commons 0 gibi özel bir lisansla çalışmanızı yayınlamıyorsanız.
Zeynel A. Öztürk
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