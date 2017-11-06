PC Devi Koltuğunu Geri İstiyor!
PC devi, çok ses getirecek satın alım ile birlikte, kaybettiği liderlik koltuğunu geri almayı umuyor!
Neredeyse bir yıldır devam eden bir çalışmanın sonucu olarak Lenovo, Fujitsu'nun PC bölümünün büyük bir kısmını alarak bu yıl performans anlamında zayıf kalan bilgisayar bölümünü güçlendirmeyi amaçlıyor.
Fujitsu Client Computing Limited (FCCL) Fujitsu tarafından 2016'nın başlarında ayrı bir bölüme dönüştürülmüştü ve daha sonra da firma, Lenovo ile bir "stratejik ortaklık" arayışında olduğunu söylemişti. FCCL'in Lenovo, Fujitsu ve Development Bank of Japan (DBJ) ortaklığı ile yönetilen bir firma haline dönüşmesi ile de bu başarılmış gibi gözüküyor. Yeni hisse oranları ise %51 Lenovo, %5 DBJ ve geri kalanı Fujitsu olarak belirlenmiş.
Lenovo, Fujitsu'ya ilk olarak 156 milyon dolar ve daha sonrasında da firmanın performansına göre 112 milyon dolara kadar çıkabilecek bir miktarda ödeme yapacak.
Lenovo'nun bu satın alım ile, bu yıl düşüş yaşayan PC satış sayılarını arttırmayı umduğu kesin. Firma, küresel piyasada bir numaradaki konumunu HP'ye kaybetmiş durumda.
Bunun öncesinde Lenovo, PC alanında uzun bir süre liderlik konumunda bulunmaktaydı. Ancak Temmuz ayında Gartner'ın Q2 2017 tablolarına göre dağıtımın yıl bazında %8.4 düşmesi ve HP'nin %3.3 büyümesi ile bu durum değişmişti...
Levent Öztürk
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