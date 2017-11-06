PC Devi Koltuğunu Geri İstiyor!

PC devi, çok ses getirecek satın alım ile birlikte, kaybettiği liderlik koltuğunu geri almayı umuyor!

Beklenen anlaşmada işlem tamam!

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