PC kasası ve langırt masası bir araya gelirse...
Dünya Kupası'nın başlamasıyla beraber ilginç bir PC kasası ortaya çıktı...
Bilgisayarları için eğlenceli değişimler arayanlar için Computex mükemmel bir yer olabiliyor ve bu yıl da bu durum pek değişmiş değil.
Minyatür uçaklar, eski bir kayıt cihazı ve benzeri pek çok farklı şey gibi gözüken pek çok PC kasası görmüş olsak da, bütün bunların arasından biri özellikle dikkat çekiyor. Tayvan tabanlı I.I.D Maker Studio tarafından üretilen, MSI X299 Gaming M7 ve MSI 2370 Gaming Plus anakartları, MSI Geforce GTX 1080 Ti Gaming X grafik kartları, Thermaltake sulu soğutma düzeni, iç duvarlara yerleşmiş altı küçük ekranı içeren bu devasa PC kasası, içerisinde bir de çalışan langırt oyun alanı bulunduruyor...
Levent Öztürk
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