PC Pazarının Kralı Yine Değişmedi!
Masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarının lideri belli oldu. Ama lider, artık diğer bir devin nefesini ensesinde hissediyor!
- Ercan Uğurlu
IDC'nin (International Data Corporation) ve Gartner'ın hazırladığı son raporlara göre Lenovo, masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar satışlarında halen liderliğini koruyarak PC pazarında tepede yer almaya devam ediyor. Uzun bir zamandır bu koltukta tek başına oturan Lenovo'nun arkasından ise Apple "koşuyor."
2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin gelen raporlara göre, önceki yıla göre yüzde 4.7'lik bir PC satış artışı gören Lenovo, böylece halen zirvede yer alıyor. IDC verilerine göre Lenovo'nun oranı, yüzde 25.1. Onu çok yakın bir şekilde takip eden marka ise Amerika'dan geliyor. Hayır, Apple değil. İkincilik koltuğunda yüzde 23.7'lik pazar payıyla HP oturuyor. Üçüncü yüzde 17.9 ile Dell olurken, dördüncü şirket de yüzde 6.6 ile Acer.
Apple bu sıralamada 5'incilik koltuğunda. Apple'ın pazar payı yüzde 6.3. Bu raporlar IDC'nin sonuçlarına göre ve IDC, Apple'ın bulunduğu konumu raporunda "gülünç" olarak yorumluyor.
Gartner ise farklı bir rapor hazırlamış. Gartner'a göre Apple yüzde 5.9'luk pazar payı ile 4'üncü sırada yer alırken, Acer ise yüzde 5.4 ile 5'inci sırada bulunuyor.
Her ner kadar Gartner'da bir kademe yukarıda olsa da, oran bakımından iki rapora göre de Apple'ın "koşması" gereken daha çok yol var gibi göründüğü açık.
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