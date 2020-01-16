PC Satışları, 7 Yıl Sonra İlk Kez Yükseldi!

IDC ve Gartner'ın raporlarına göre 7 yıldır süren durgunluğun ardından bilgisayar satışları, 2019 yılında önceki yıllara göre artış gösterdi. Ancak bu artış, büyük oranda Windows 7'nin kullanım ömrünün tamamlanması ile birlikte Windows 10'a yükseltme taleplerinden kaynaklanıyor.
Gartner'ın belirttiğine göre 2019'un dördüncü çeyreği boyunca küresel çapta 70,6 milyon bilgisayar satın alındı ve bu sayı, geçen yıla oranla %2,3 artış olduğunu gösteriyor. Tüm yıl boyunca 261,2 milyon bilgisayar sevkiyatı gerçekleşti ve bu da 2018'e oranla %0,6 artış anlamına geliyor.
IDC'nin raporuna göre ise dördüncü çeyrekte 71,8 milyon bilgisayar sevkiyatı gerçekleşti ve bu da %4,8 büyüme anlamına geliyor. 2019 boyunca 266,69 milyon sevkiyat gerçekleşti ve 2018'e göre %2,7 büyüme söz konusu.
Garnet ve IDC'nin bilgisayar satış rakamlarının birbirine uymamasının sebebi, iki firmanın da bilgisayar satışını biraz farklı tanımlamalarından kaynaklanıyor. Gartner masaüstü bilgisayarları, laptopları ve Microsoft Surface gibi ürünleri bilgisayar satış rakamlarına dahil ederken, Chromebookları ve iPadleri dahil etmiyor. Öte yandan IDC, masaüstü bilgisayarları, laptopları, iş istasyonlarını ve Chromebookları dahil ediyor ancak tablet ve x86 tabanlı sunucuları dahil etmiyor.
Windows 10 ilk kez 2015 yılında piyasaya sürülmüştü ama birçok kullanıcı ve hatta bazı işletmeler Microsoft'un en son işletim sistemine geçiş yapmak konusunda isteksizdi. Ancak Windows 7'nin artık güvenlik güncelleştirmeleri almayacak olmasından ve yeni bilgisayarların Windows 10 ile birlikte gelmesinden dolayı birçok kullanıcı yeni bilgisayarlara yatırım yapma kararı aldı.
Bu yükseltmeler bilgisayar piyasasının kısa vadede büyümesine yardımcı olacak ancak hem IDC hem de Gartner'ın söylediğine göre, bilgisayar satışlarının uzun vadede büyümeye devam etmesi için yeniliklerin yapılması gerekiyor. İki firma da raporlarında Intel'in işlemci sıkıntısının 2019'un dördüncü çeyreğine etki ettiğini söylerken IDC, AMD işlemcilerinin benimsenmesinin bu sorunun çözümüne biraz yardımcı olduğunu belirtiyor. İki firmanın raporlarına göre Lenovo, HP ve Dell ilk üç tedarikçi olarak yerlerini koruyor ve pazarın %65'e yakınını oluşturuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın