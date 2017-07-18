PC Satışları Düşerken Lenovo da Zirveden İndi
Apple da ana vatanı olan ABD'de bilgisayar piyasasında tutunma konusunda zorluk yaşıyor!
Gartner en son yayınladığı PC satış istatistiklerine bakılırsa, bilgisayar piyasası son 10 yılda ilk defa bu kadar düşüşe uğradı. Apple, ABD piyasasında tutunmaya çalışırken, Lenovo birinci sıradaki yerini HP'ye kaptırdı.
Araştırma sonuçları, bu yılın ikinci çeyreğinde tüm dünya'da toplam 61.1 milyon PC'nin satıldığını gösteriyor, bu da geçen yılın aynı dönemine oranla %4.3 daha az. Satışlar 2007'den beri ilk defa bu kadar aşağı seviyelere iniyor, ayrıca 11 çeyrekten beri sürekli bir düşüş yaşanıyor.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Lenovo zirvedeki pozisyonunu kaybetti ve geçen yıla oranla %8.4'lük bir düşüş yaşadı. HP ise %3.3 büyüyerek dünya'daki en büyük PC satıcısı konumunu ele geçirdi.
Apple ise geçen yıla oranla dünya'da sadece %0.4'lük bir düşüş yaşasa da, Tim Cook'un markası ABD'de %9.6 oranında büyük bir düşüş tecrübe etti.
ABD PC piyasası, dünya'nın geri kalanına kıyasla %5.7 daha büyük bir düşüş yaşadı. Gartner'e göre bunun sebebi masaüstü bilgisayarlara olan talebin her geçen yıl azalması. Apple, ABD piyasasında çok zarar görse de, Lenovo'nun burada yaşadığı %16.3'lük düşüş, Tim Cook'un kendi markasının halinden minnettar olmasına sebep olduğunu tahmin edebiliyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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