PC satışları düzelirken bir darbe daha geldi
PC piyasası düzelmeye başlamışken yeni bir darbe aldı...
- Levent Öztürk
IDC ve Gartner'ın yeni verileri, ABD'nin Çin ile olan ticaret savaşının ve işlemci kıtlığının, PC piyasasının düzeliyor gibi görüldüğü bir dönemde PC satışlarında önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor.
IDC'ye göre, geleneksel bilgisayarların dağıtımı geçtiğimiz yıla göre %3.7 azalarak dördüncü çeyrekte 68.1 milyon adede ulaştı. 4. çeyrekte görülen düşüş yılın üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyede ve yıl genelinde PC satışları yüzde 0,4 düşmüş durumda.
Ayrıca IDC'nin verileri, satıcıların stoklarını üçüncü çeyrekte işlemci kıtlığı ve ticaret savaşı başlamadan önce oluşturduğunu da gösteriyor.
Tüketici talebi, dördüncü çeyrekte PC endüstrisini zorladı, ancak birçok satıcı, Kara Cuma ve Siber Pazartesi günlerinden sonra satışlarda bir yavaşlama olduğunu bildiriyor.
Gartner, bilgisayar üreticilerinin iş bilgisayarlarını yükseltmek isteyen şirketlerin taleplerini karşılayamadıkları için işlemci sıkıntısından etkilendiklerini belirtiyor. Firma, CPU'lar daha kolay erişilebilir hale gelmesiyle beraber 2019'da talebin tekrar artmasını bekliyor.
Pazar payını arttırabilen üç isim ise listenin başında yer alan Lenovo, HP ve Dell olarak gözüküyor.
Dördüncü çeyrekte Apple'ın küresel pazar payı, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşerken, ABD pazarındaki payı arttı.
İşlemci kıtlığının sona ermesi büyük olasılıkla PC satışlarının artmasına yardımcı olacak, ancak ABD'nin Çin'e karşı ticaret savaşının daha da büyümesi, PC pazarı için yıkıcı olabilir.
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