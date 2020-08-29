PC'lere yüksek wi-fi hızı!

TP-Link®, masaüstü bilgisayarların WiFi performansını artırmak amacıyla kullanılan yeni PCIe adaptörünü satışa sundu. Archer T5E model adaptör, 802.11AC destekli ve hem yüksek WiFi hızı hem de geniş kapsama alanı sunuyor.
Online oyunlarda yüksek performans
PC'lerin kablosuz internet bağlantı performansını yükselten bu ürün ile online oyun dahil yüksek WiFi hızı gerektiren her tür uygulama sorunsuz çalıştırılabiliyor; WiFi keyfi artıyor. AC standardının sağladığı yüksek hız ve çift bant desteği ile daha düzgün, kesintisiz ve güçlü bağlantı elde ediliyor. Archer T5E adaptör 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps olmak üzere toplamda 1167 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. 2.4 GHz bandında e-posta ya da internette sörf gibi uygulamalar çalıştırılırken, 5 GHz bandı ise online oyun, HD film izleme gibi yüksek hız gerektiren uygulamalara ayrılabiliyor.
PC'leri süper hızlı WiFi ve Bluetooth'a yükselten bu PCI Express adaptörü, Bluetooth 4.2 desteğine sahip. Bluetooth 4'e göre 2.5 kat daha yüksek hız ve 10 kat daha fazla paket kapasitesi sağlanıyor. Böylece Bluetooth cihazları PC'ye daha yüksek hızda bağlama olanağı da sunuluyor.
Daha Geniş WiFi Kapsama Alanı
Archer T5E adaptör, sadece WiFi hızını yükseltmiyor, kapsama alanını da genişletiyor. Adaptörün üzerinde yer alan harici iki adet yüksek kazançlı anten, WiFi sinyallerinin gücünü artırarak daha uzak mesafelere iletebiliyor.
Güvenliği de ihmal etmeyen adaptör, WPA/WPA2 şifreleme ile verileri siber saldırılardan koruyor. Windows 10/8.1/8/7 işletim sistemlerine uyumlu olan Archer T5E PCIe adaptör, kutuda yer alan ek aparat ile mini kasalı bilgisayarlara da monte edilebiliyor. Tak&çalıştır özellikli olan adaptörün kurulumu da basit; masaüstü bilgisayarın yuvasına takıldığında çalışır duruma geliyor.
Archer T5E'nin Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 50 USD olarak açıklanıyor.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/adapter/archer-t5e/
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın