PC'den Android'e Dosya Aktarmanın 5 Yolu
PC'den Android'e nasıl dosya aktarılır? İşte bunun için baş vurabileceğiniz en iyi 5 yol...
Telefonlar çoğu kullanıcının en çok kullandığı bilişim cihazı, ancak iş yapmak için vazgeçilmez olan laptopları da düzenli olarak kullanıyoruz. Bu nedenle dosyaları PC'den Android'li telefonunuza taşımanız sıkça gerekebiliyor.
Aşağıda PC'den Android'e dosya transferi için tercih edebileceğiniz en iyi yolları sıraladık.
1. USB Kabloyla
Yakınınızda uyumlu bir USB kablosu olduğu sürece en iyi yöntemlerden biri, USB kablosu kullanmak. Kabloyu bağladıktan sonra telefonun bildirim alanında USB ile şarj ediliyor etiketini bulun. Burada seçenekler arasından Dosya Aktarımı'nı seçmeniz gerekiyor. Artık açılan pencere ile dosyaları taşıyabilirsiniz.
2. Bulut Hesaplarınız Üzerinden
Telefonda kullandığınız Google hesabı, size Google Drive üzerinde 15GB bulut alanı sunuyor. Bundan faydalanmak için Google Drive uygulamasını laptopunuza yükleyin.
Alternatif olarak Dropbox veya Microsoft OneDrive'ı da kullanabilirsiniz.
3. Eposta ve Mesajlaşma Uygulamalarıyla
Göndereceğiniz dosyanın boyutu 25MB'ı aşmıyorsa, dosyayı Gmail üzerinden kendinize gönderebilirsiniz. Daha büyük bir dosya gönderecekseniz, 2GB'a kadar ücretsiz dosya göndermeye izin veren WeTransfer'i deneyin. WeTransfer, dosyaları güvenlik için şifreliyor ve yedi gün sonra siliyor.
4. Bluetooth Üzerinden
Taşıyacağınız dosyaların boyutları küçük ise, kullanımı kolay olan Bluetooth'u tercih edebilirsiniz. Windows 10'lu laptopunuzdan Bluetooth ile dosya göndermek için önce cihazları eşleştirmeniz gerekiyor. Ayarlar > Cihazlar'a gidin ve Bluetooth'u açın. Telefonda da açık olduğundan emin olun.
Şimdi Bluetooth cihazı ekle > Bluetooth'a giderek taramaya başlayın. Kısa bir süre sonra telefonunuzu listede göreceksiniz. Telefonu seçip Bağlan'a tıklayın, ardından telefonda Eşleştir'e dokunarak işlemi tamamlayın.
Bluetooth üzerinden dosya paylaşmak için dosyaya sağ tıklayıp Gönder > Bluetooth aygıtı üzerine tıklayın.
5. Wi-Fi Üzerinden
Büyük dosyaları düzenli olarak kopyalamanız gerekiyorsa, Portal by Pushbullet gibi bir uygulamaya ihtiyacınız var. Kayıt gerektirmeyen bu uygulama, Windows, Mac, Linux ve Chrome OS'ta çalışıyor.
Uygulamayı yükledikten sonra portal.pushbullet.com adresindeki QR kodunu telefondaki Portal uygulamasıyla tarayın. Bunu yaptıktan sonra dosyaları tarayıcı penceresine sürükleyebilir, anında telefona aktarabilirsiniz.
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