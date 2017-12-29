PC'nizde Virüs Olabileceğinin 8 İşareti

Bilgisayarınızda bunlardan birini veya daha fazlasını yaşıyorsanız, cihazınızda bir zararlı olabilir!

PC'nizde Virüs Olabileceğinin 8 İşareti

Okuyucu Yorumları

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İstediğimiz mail'i, dosyayı açarız, istediğimiz siteye gireriz, istediğimiz yazılımı çalıştırırız, istediğimiz USB aygıtını, taşınabilir media'yı bağlarız... 12 senedir kurduğum hiçbir sisteme virüs bulaşmadı. Virüs nedir unuttuk açıkçası. Üstelik de güncelleştirme derdimiz de yok. Mutlak güvenlik, max özgürlük, max performans, max ergonomi, max konfor, sıfır güvenlik ihlali, sıfır sistem sorunu, sıfır kayıp ve sıfır stres. Restore Rx ve Comodo Ürünleri'ni kullanın! Üstelik de ücretsiz...

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PC'nizde Virüs Olabileceğinin 8 İşareti

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