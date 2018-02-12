PC'nizi medya merkezine dönüştürün!
MediaPortal ile bilgisayarınızı eksiksiz bir medya merkezine ücretsiz dönüştürün!
MediaPortal, PC'nizi tam donanımlı bir medya merkezine dönüştürüyor. MediaPortal ile müzik dinleyin, video ve film izleyin, TV yayınlarını kaydedin, internet akışlarını takip edin, medya dosyalarınızla ilgili bilgileri internet üzerinden bulun ve onları zenginleştirin!
Ücretsiz, açık kaynak kodlu bir program olan MediaPortal, müzik, radyo, DVD, TV izleme, kaydetme gibi özellikleri kullanımı kolay bir arayüzde bir araya getiriyor. MediaPortal'ın özellikleri, şöyle sıralanıyor.
- TV izleme
- Video izleme
- DVD izleme
- Çevrimiçi video izleme
- Müzik dinleme
- Radyo dinleme
- Web akışlarını dinleme
- Eklenti desteği
- Skin desteği
- İstemci/sunucu mimarisi
- Time Shifting, duraklatma ve kaydetme
- RSS akışlarını okuma
- Hava durumu tahmini
- Resim görüntüleyicisi
- Tuner desteği
MediaPortal'ı yükledikten sonra videolarınızın, müziklerinizin ve fotoğraflarınızın bulunduğu konumu seçmeniz istenecek. Bunu yaptıktan sonra tüm içeriklerinize MediaPortal'ın arayüzünden, hızla ulaşabileceksiniz.
İndirin: MediaPortal
Zeynel A. Öztürk
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