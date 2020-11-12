Peak nasıl başardı? İşte Sidar Şahin ve ekibinin başarıya ulaşma sırrı...

Türkiye'nin en başarılı start up'larından, oyun girişimi Peak, Türkiye'den çıkan ilk unicorn oldu. Sidar Şahin liderliğindeki 100 kişilik Peak ekibi Türkiye'nin ilk unicorn'unu yaratarak önemli bir başarıya imza attı. Peki, Sidar Şahin ve ekibi bu başarıya nasıl ulaştı?