Peak nasıl başardı? İşte Sidar Şahin ve ekibinin başarıya ulaşma sırrı...

Peak, Türkiye'den çıkan ilk unicornu... 1,8 milyar dolara Amerikalı Zygna tarafından satın alınan Peak, daha önce de okey ve kart oyunları bölümünü 100 milyon dolara yine aynı şirkete satmıştı. Peak'i satın alan dünyanın en büyük sosyal oyun üreticisi Zynga'nın piyasa değeri yaklaşık 9 milyar dolar.
San Francisco merkezli şirket, 2018 yılında da Türkiye'den Gram Games'i 250 milyon dolara satın almıştı. Exit sürecine gelene kadar 30-40 milyon dolar bandında yatırım alan ve Türkiye'nin ilk resmi unicorn'u olan Peak, dünyadaki yatırımcıların ilgisini Türkiye'ye çevirdi.
Start Up dergisi hep merak edilen, ortalıklarda görünmeyi pek sevmeyen 40 yaşındaki girişimci Sidar Şahin ve Peak ekibinin bu büyük başarısını mercek altına aldı.
Sidar Şahin, Trendyol'un da bulunduğu izlesene.com, Funpac ve Gamegarden gibi girişimleri de kuran ve belli bir noktaya getiren bir isim. Peak ekibine liderlik ederken stratejik vizyonu da belirliyor. Şahin, Peak'ten önce Trendyol.com'un ortağıydı. Şahin'in, Trendyol ve diğer girişimlerinde elde ettiği deneyim Peak'te zirve yaptı. Trendyol.com'un 3 kişiden 300 kişiye büyümesinde ve 1 yılda 100 milyon dolar değere ulaşmasında büyük katkısı var.
Yalnız start up ekosisteminde değil ülkede müthiş bir heyecan yaratan ekibin başarısı, hiç kuşkusuz pek çok girişimciye ilham verecek. Peki, Peak ekibinin başarısının sırrı ne? İşte Start Up dergisindeki yorumlar:
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