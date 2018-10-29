Pek çok firma Pentagon'dan çekilirken Microsoft

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler