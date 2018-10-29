Pek çok firma Pentagon'dan çekilirken Microsoft
Pek çok firma Pentagon'un yeni projesinden çekilirken Microsoft teklifini geri çekmiyor...
Pentagon'un sözleşmeyi yalnızca tek bir satıcıya vereceğini söyledikten sonra diğer yarışmacılar programı protesto ederken, ABD Savunma Bakanlığı'nın bulut projesi için Microsoft kendi teklifini sürdüreceğini söyledi. Söz konusu anlaşma, ABD silahlı kuvvetlerini yeni silahlar kurarken ve gizli bilgilere ev sahipliği yapacak ve destekleyecek olan büyük bir bulut bilişim sistemi geliştirmeyi amaçlayan 10 milyar dolarlık Ortak Girişim Savunma Altyapısı (JEDI).
Microsoft Başkanı Brad Smith bir blog yazısında, yazılım devinin "gelecekten geri çekilmeyeceğini" söyledi. Bu açıklama muhtemelen, kısa süre önce şirketin JEDI'den geri çekilmesi için çağrıda bulunan çalışanlarının "kurduğumuz teknolojilerin zarar vermesine ya da insan ıstırabına yol açmayacağı beklentisine" cevap niteliği taşıyor.
Smith, Redmond devinin Pentagon'a 40 yıldır teknoloji sağladığını ve savaşta yapay zekanın kullanımıyla ilgili olası etik kaygıları kabul ettiğini söyledi. Ama "teknolojinin ülkenin düşünceli ve bilgece bir şekilde ele alması gereken yeni etik ve politika sorunları yarattığını" bildiklerini ve "bu nedenle, bu konularda kamuoyu diyalogunda bir şirket olarak faaliyet göstermenin önemini" belirtti.
"Ancak teknolojiden en çok haberdar olan teknoloji sektöründeki insanların konuşmadan çekilmesi durumunda bu yeni gelişmelerin akıllıca ele alınmasını bekleyemeyiz."
Diğer satıcılar kısa süre önce hükümetin bulut girişimini eleştirmişti. Bu şirketlerin arasında, Bloomberg'in bildirdiğine göre, projenin kurumsal değerleriyle çeliştiğine inandığı için ihale sürecinden ayrılan Google da bulunuyor. Ayrıca Washington Technology'nin söylediğine göre Oracle da sözleşmeyi protesto etti ve IBM de büyük ölçüde rekabetle ilgili nedenlerden dolayı ardından geldi.
Microsoft ve Amazon Web Servisleri, projenin kalan tek teklif sahipleri, ancak hangi şirketin sözleşmeyi kazanacağını henüz belli değil...
Levent Öztürk
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