Pek çok firma Pentagon'dan çekilirken Microsoft

Pek çok firma Pentagon'un yeni projesinden çekilirken Microsoft teklifini geri çekmiyor...

Microsoft Pentagon projesinden çekilmiyor...
Neowin

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