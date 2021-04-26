Pembe WhatsApp'a Sakın Aldanmayın!

Android kullanıcıları, WhatsApp aracılığıyla yayılan yeni bir tehdit ile karşı karşıya. ESET Araştırmacısı Lukas Stefanko kullanıcıları WhatsApp ve diğer büyük mesajlaşma platformlarında dolaşan ve yeni bir WhatsApp renk teması öneren mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.