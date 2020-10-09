Pensilvanya'da yarısı erkek yarısı dişi ender bir kuş keşfedildi

Pensilvanya ormanlarında biyologlar, genetik olarak kısmen erkek ve kısmen dişi olan, ortadan ikiye ayrılan ve her iki cinsiyetin de canlı renklerini sergileyen nadir bir kuşu yakalamayı başardı...