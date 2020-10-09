Pensilvanya'da yarısı erkek yarısı dişi ender bir kuş keşfedildi

Pensilvanya ormanlarında biyologlar, genetik olarak kısmen erkek ve kısmen dişi olan, ortadan ikiye ayrılan ve her iki cinsiyetin de canlı renklerini sergileyen nadir bir kuşu yakalamayı başardı...

Pensilvanya'da yarısı erkek yarısı dişi ender bir kuş keşfedildi

Amerika'da bilim insanları yeni bir araştırmaya imza attı. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde araştırma yürüten bir grup bilim insanı hem erkek hem de dişi tüyleri bulunan nadir bir kuş keşfetti.

Carnegie Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacıların açıklamalarına göre Bilim insanları, 24 Eylül'de Pennsylvania'daki Rector'daki Powdermill Doğa Koruma Alanı'nda benzersiz kuşu yakaladılar.

İflscience'de yer alan habere göre gövdesinin bir yanında sarı, diğer yarısında pembe renkte tüyler olan ötücü kuş gül göğüslü grosbeak (Pheucticus ludovicianus) olarak biliniyor ve Kuzey Amerika'da çok bulunuyor.

Bu türün erkeği, zengin renkli tüyleriyle tanınır, ancak bulunan bu yeni kuşun vücudunun her iki tarafında farklı olan, özellikle farklı renkli tüylere sahip: sağ taraf bir erkek gibi pembe kırmızı, sol taraf ise bir dişi gibi kahverengi-turuncu .

Bilim insanları bunun nedenini kuşunun muhtemelen genetik bir anomali nedeniyle çift cinsiyetli olduğunu ifade ediliyor.

Powdermill'de kuş programı yöneticisi olan Annie Lindsay, "Tüm ekip, bu kadar nadir bir durumu yakından görmekten çok heyecanlandı ve bu hayatta bir kez yaşanacak deneyimin doruklarına çıkıyor. İçlerinden biri bunu 'tek boynuzlu at görmek' olarak tanımlarken, diğeri bu kadar olağanüstü bir şey görmenin adrenalin patlamasını anlattı " dedi.

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