Pentagon Güvenlik Krizi 30,000 Çalışanı Etkiledi
Pentagon, birçok çalışanını etkileyen hack saldırısı ve güvenlik açığı nedeniyle bir kez daha zorlu günler geçiriyor!
Geçtiğimiz hafta, Pentagon için oldukça hareketli geçti. Manşetlerdeki konumundan bir türlü kurtulamayan ABD Savunma Bakanlığı ise geçtiğimiz gün güvenlik açığının boyutunu açıkladı.
Açık hakkında konuşan bir yetkili, sürmekte olan soruşturma nedeniyle verdiği bilgilerin arkasında anonim kalmayı isteyerek Pentagon'daki güvenlik açığının 30.000 çalışanı etkilediğini açıkladı.
Pentagon sözcüsü Yarbay Joseph Buccino ise yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı'nın hacklenme olayı ile ilgili soruşturma başlattığını ve soruşturmanın çalışanların seyahat bilgilerine ulaşan isimsiz bir saldırganın üzerinde yoğunlaştırıldığını belirtti.
"Bakanlık olay hakkında ek bilgi toplamaya devam ediyor. Bu bilgilere çalışanlara ait kişisel bilgilere ulaşan bir şahsın Savunma Bakanlığı ile çalışan bir seyahat acentesine ait bilgilere de sahip olduğu dahil." sözlerini açıklamasına ekleyen Buccino, söz konusu seyahat acentesinin Savunma Bakanlığı'na ait seyahat işlemlerinin çok küçük bir kısmını gerçekleştirdiğini belirtti.
Buccino'ya göre Pentagon, güvenlik açığından etkilenen çalışanlarını durumdan haberdar ediyor. Yarbay, bakanlığın bu olaydan sonra daha kapsamlı önlemlere başvuracağının da altını çizdi.
Doğan Kürşat Aktaş
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