PeP ile Yurt Dışı Para Transferi Sadece 1 EURO/1 GBP!

Kullanıcıların finansal ihtiyaçları için çözüm sunan, düşük maliyetler ve avantajlarla işlemlerini gerçekleştirebileceği bir elektronik cüzdan olan PeP, düzenlediği kampanyalarla da çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bireysel kullanıcılara sunulan yurt dışı para transferi kampanyası ile PeP, yurt dışı para transferi işlemlerini daha hesaplı hale getiriyor.
Kampanya ile tüm Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere (Birleşik Krallık) ve Türkiye arasında, EURO ve GBP para biriminde herhangi bir alt veya üst limit olmaksızın gerçekleştirilen tüm para transferi işlemleri için işlem ücreti sadece 1 EURO / 1 GBP olarak uygulanıyor. Bu ayrıcalıklı kampanya, PeP Mobil Uygulama veya PeP Online Şube kanallarından yapılacak yurt dışı para transferi işlemleri için 31 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.
Türkiye'den Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'ye (Birleşik Krallık) para transferi işlemlerinde sadece PeP'te bulunan Türk Lirası hesabından yapılan EURO ve GBP para birimindeki transfer işlemleri kampanyaya dahil olacak. PeP'teki döviz hesapları seçilerek yapılan para transferi işlemlerinde standart ilan edilen işlem ücretleri uygulanacak.
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