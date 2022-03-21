PeP ile Yurt Dışı Para Transferi Sadece 1 EURO/1 GBP!

ürkiye'nin dijital cüzdanı PeP'in, bireysel kullanıcılarına özel yurt dışı para transferini avantajlı fiyatla sunduğu kampanyası devam ediyor. Tüm Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere (Birleşik Krallık) ve Türkiye arasında EURO ve GBP para biriminde yapılan para transferlerinde işlem ücreti sadece 1 EURO / 1 GBP! Kampanya için son gün 31 Temmuz 2022.