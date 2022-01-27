Performans Testi Sonuçları Sızan Galaxy A53'ün İşlemcisi, Kafa Karıştırdı!

Birkaç gün önce gelen haberler, en azından bazı bölgelerde Galaxy A53'ün Snapdragon yonga seti kullanacağı, diğerlerinin ise Exynos işlemciden güç alacağını söylüyordu. Ancak son gelişmeler, tüm A53'lerin Samsung'un kendi üretimi olan Exynos yonga seti ile geleceğini gösteriyor. Bu da, A52'den sonra Samsung'un, popüler seri için Snapdragon'u terk etmesi anlamına gelecek.
Galaxy A53'ün uluslararası versiyonu (SM-A536B), yani Snapdragon ile gelmesi beklenen versiyon, Geeekbench veri tabanında göründü. Telefonda Exynos 1200 işlemci (s5e8825) bulunuyor. İşlemcinin iki çekirdeği 2.4GHz, altı çekirdeği ise 2GHz'de çalışıyor. Yonga seti aynı zamanda Mali-G68 GPU ve 5G bağlantısı içeriyor. Tek çekirdek testinde 743, çoklu çekirdek testinde ise 1.900 puan alması dikkat çekiyor.
Galaxy A53'ün yüksek yenileme hızına sahip bir Süper AMOLED ekrana, 64 MP birincil sensörlü ve OIS'li dörtlü kamera kurulumuna, ekran içi parmak izi okuyucusuna, stereo hoparlörlere, toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine ve hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor.
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