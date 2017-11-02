Periscope yayıncılara desteğini arttırıyor
Periscope, Super Hearts sistemine desteğini arttırıyor!
Periscope, Haziran ayında en sevdiğiniz yayımcıları desteklemenizi sağlayan Super Hearts'ı tanıtmıştı. Bu yeni sistem, bazen kafa karıştırabiliyordu. Öncelikle gerçek para ile "coin" almanız (1050 coin 0.99$ ile alınmakta) gerekiyor ve daha sonra da bu "coin"lerle Super Hearts alabiliyorsunuz. Daha sonra bu Super Hearts "stars"a (yıldızlar) dönüşüyordu. Eğer yayımcı Super Broadcaster programına dahilse bu yıldızlar daha sonra tekrar gerçek paraya dönüşüyor. Bu sistem oldukça iyi gözükse de, paranın bir kısmı dönüştürme ücretleri ve diğer masraflar ile kayboluyor. Şimdi ise Periscope, Super Broadcaster'ların verdiğinizin daha büyük bir kısmını alması için bu sistemi biraz değiştiriyor.
Çarşamba günü itibariyle Periscope, 1$ yönetim kesintisi dışında bütün Super Heart gelirini Super Broadcaster'lara verilecek. Periscope'un söylediğine göre bu ücret, işletme ve ödeme süreci masrafları için alınıyor. Ayrıca Periscope, önümüzdeki iki ay boyunca bonus tatil teşviki de öneriyor. Eğer Super Broadcaster'lar bir ayda bir milyonun üzerinde yıldız kazanırlarsa 100$ bonus alacaklar. Eğer üç milyonun üzerinde yıldız alırlar fazladan 250$ daha alarak toplamda 350$ bonus almış olacaklar. Bu kararda dikkat edilmesi gereken nokta ise Super Broadcaster'ların bu yıldızları Kasım ya da Aralık ayında kazanmalarının gerekmesi.
Super Hearts programı, Periscope'un YouTube, Facebook ve Twitch ile rekabeti sırasında daha fazla yayıncıyı platformuna çekmek için gösterdiği çabalardan biri olmakta. Bu rakiplerin bir kısmının da benzer önerileri bulunmakta: Twitch, Cheer emote'ları aracılığı ile bahşiş sistemine sahip ve YouTube Live izleyicileri, iğnelenmiş Super Chat'ler için ödeme yapabilmekteler. Periscope'un rakiplerine yakın sayılara sahip olup olmadığı henüz belli değil ancak bu sistemin, insanları kendi tarafına çekmek için etkili bir yöntem olduğu kesin...
Levent Öztürk
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