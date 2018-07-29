Permafrost Çözülüyor Pleistosen Solucanlar Geliyor
42 bin yıldır permafrostta donmuş durumda bekleyen solucanlar, yaşama dönmeyi başardı! Akıllara ise korkutucu bir senaryo geldi...
Küresel ısınmanın etkilerini artık gündelik hayatımızda da hissetmeye başladık, değil mi? Özellikle yaz dönemlerinde Dünya'nın farkı bölgelerinde ortaya çıkan amansız yangınlar ve yazları bastıran durmak bilmeyen sağanak ile dolu yağışları ile bunun artık farkına varmamız gerek diye düşünüyoruz. Peki, sadece bu kadar mı? Hayır, daha fazlası da var. Mesela son kez Pleistosen Çağı'nda yaşamış olan solucanların hayata geri dönmesi gibi...
Bundan yaklaşık 42 bin yıl önce yaşamış olan solucanlar, permafrosttun çözülmesiyle birlikte tekrar hayata dönmeye başladılar. Bilim insanlarının ortaya çıkarttığı bu haber, Sibirya Times'ta da yayınlanarak ortaya korkutucu bir tablo da çıkartmaya yetiyor. Moskova'da Toprak Bilimi Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Sorunları Enstitüsü laboratuvarlarındaki bilim insanları, çalışmada inceledikleri 300 solucandan "yalnızca" 2 tanesinin hayata döndüğünü belirterek, 300'de 2'nin büyük bir rakam olduğunu kabul ediyorlar. Zira permafrosttaki solucan popülasyonu bir hayli yüksek.
Bu arada bilgisini de vermeden geçmeyelim: Permafrost, kutuplarda uzun yıllardır donmuş olan toprak parçalarına deniyor. Yani, bu solucanlar binlerce yıldır donmuş vaziyette bekliyorlardı, fakat artık küresel ısınmayla beraber çözülmeye başlıyorlar. Olay yalnızca solucan değil elbette. Bu çözülmeyle beraber binlerce yıldır donmuş halde bekleyen eski bakterilerin, mikropların, patojen virüslerin ve mantarların da geri dönebileceği asıl korkutucu olan. Zira insan, bu virüslerin hiçbirini tanımıyor. Yani dolayısı ile herhangi bir bağışıklık sistemimiz de yok.
Bilim insanlarının yaptığı açıklamalar da bu senaryoyu destekler nitelikte. Eğer küresel ısınmanın önü alınamazsa, bu solucanlar yalnızca tek başlarına geri dönmeyecekler ve beraberinde hiç tanımadığımız yeni "canlı" türlerini de hayatımıza sokacaklar.
Ercan Uğurlu
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