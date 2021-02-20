Perseverance Mars Aracı, Mars'sa İnişinin İlk Fotoğraflarını "Paylaştı"

NASA'nın Perseverance Mars Aracı geçtiğimiz gün Mars yüzeyini iniş yaptı ve insanlık için önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. Şimdiyse araç, Mars'ta yakalanan bazı görüntüleri Dünya ile paylaşmaya başladı.
The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
Perseverance'in resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerden ilkinde, aracın Mars yüzeyine temas etmesinin saniye öncesini görüyoruz. Paylaşımda "Takımımın yıllardır hayalini kurduğu an gerçek oldu" ibaresi bulunuyor.
Every picture tells a story. This one captures me in midair, floating over Mars while hanging from my parachute during the final #CountdownToMars.
Latest update and images: https://t.co/fnnEOOMWsV pic.twitter.com/39aGp963a3— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
Diğer bir gönderide ise, Perseverance'ın Mars'a iniş yaparken uzaktan çekilmiş bir görüntüsünü görüyoruz. Mars Reconnaissance Orbiter'daki HiRISE kamera ile yakalanan bu görüntü, "Her resmin bir hikayesi var. Bu resim beni havada, Mars'a doğru süzülürken gösteriyor" cümlesi ile sunuluyor.
I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can't wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
Bir diğer tweet'te ise, aracın tekerlekleri hizasından çekilmiş bir görüntü bulunuyor. Yapılan açıklama ise şöyle: "Taşları severim. Tekerleğimin yanındakilere bakın. Acaba bunlar volkanik mi, yoka tortulu mu? Cevabı bulmak için sabırsızlanıyorum."
An open horizon, with so much to explore. Can't wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
Son tweet'te ise, Mars yüzeyinin daha geniş açılı bir görüntüsü yer alıyor ve şu açıklama ile sunuluyor: "Açık bir ufuk ve keşfedilecek çok fazla şey. Harekete geçmek için sabırsızlanıyorum."
NASA, Perseverance'ın Mars yüzeyine inişini saniye saniye kaydetmiş durumda ve bu video, şu anda dünyaya gönderiliyor. Video geldiğinde, bu resimlerden çok daha fazlasını ve hatta etkileyici videoları göreceğimiz kesin...
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