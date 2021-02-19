Perseverance Mars'a başarılı bir şekilde indi: Mars'tan ilk fotoğraf

NASA'nın Perseverance yüzey araştırma aracı maceralı bir yolculuktan sonra ulaştığı Mars'a başarılı bir şekilde indi. İşte Mars'tan ilk fotoğraf...

Perseverance Mars'a indi!

Mars'ta 3,5 milyar yıl önce var olduğu sanılan suyun izini arayacak olan Perseverance yüzey araştırma aracı, Mars'taki Jezero kraterine başarılı bir iniş yaptı. Tüm Dünya tarafından heyecanla izlenen iniş Türkiye saati ile saat 23:55'te gerçekleşti. Sağlam bir şekilde Mars'a iniş yapan ve çalışmaya başlayan Perseverance Mars'tan ilk görüntüleri göndermeye başladı. 

Perseverance 7 aylık yolculuğun ardından eskiden dev bir göl olduğu düşünülen Jezero adlı kratere iniş yaptı ve Mars'tan ilk fotoğrafı da gönderdi. Araç kızıl gezegende geçmiş yaşam izlerini araştıracak, dünyaya dönüşünde de kaya parçaları getirecek.

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