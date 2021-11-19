Perseverance, Mars'ta Bulduğu Kaya Parçasıyla Yine Heyecanlandırdı!

NASA'nın Mars gezgini Perseverance'ın keşfettiği yeşilimsi mineral yüklü bir kaya örneği, bilim insanlarını heyecanlandırdı!

  • Ercan Uğurlu
Perseverance'tan, Mars'ta Heyecan Verici Keşif!

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