Perseverance, Mars'ta Bulduğu Kaya Parçasıyla Yine Heyecanlandırdı!

NASA'nın büyük bir heyecan ve umutlarla Mars'a gönderdiği ve iniş yaptığı günden bu yana yeni örnekler toplayan uzay gezgini Perseverance, yeni bir keşifite daha bulundu. Perseverance'ın Twitter hesabından paylaşımda bulunan NASA uzmanları, aracın bulduğu yeşilimsi kaya örneğinin fotoğrafını "Yanımda taşımak için başka bir küçük Mars parçası" başlığıyla paylaşırken, altına "bunun oraya nasıl geldiğine dair birkaç fikir var. Hipotezler havada uçuşuyor!" diye bir not da iliştirdi.
Perseverance gezgini, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor. NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yaparken, yeni bulunan yeşilimsi kaya örneğinin bu denli heyecanlandırmasının arkasında ise bulunan bu taşın olivin olduğunun düşünülmesi.
Another little piece of Mars to carry with me.
My latest sample is from a rock loaded with the greenish mineral olivine, and there are several ideas among my science team about how it got there. Hypotheses are flying! Science rules. #SamplingMars https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/bFXxExhS1P— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 16, 2021
Olivin, gezegenimizin üst mantosunda yaygın bulunan bir mineral olurken, daha önceki yapılan araştırmalarda farklı astroitlerde de bu mineralin izlerine rastlanmıştı. Bu da Mars hakkındaki düşünceleri önemli ölçüde etkileyecek bir buluş niteliği taşıyor.
NASA, şimdilik olivin hakkındaki hipotezleri paylaşmış değil. Ancak araştırmacıların verilere dayanarak çok sayıda analizde bulunacakları çok açık.
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