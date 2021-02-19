Perseverance Mars'ta, ilk fotoğraf geldi: Geçmiş yaşamın izleri aranacak

NASA'nın Perseverance yüzey araştırma aracı maceralı bir yolculuktan sonra ulaştığı Mars'a başarılı bir şekilde indi. Mars'tan ilk fotoğraflar da geldi. Perseverance Mars'ta geçmiş yaşamın izlerini araştıracak.