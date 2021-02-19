Perseverance Mars'ta, ilk fotoğraf geldi: Geçmiş yaşamın izleri aranacak

Mars'ta 3,5 milyar yıl önce var olduğu sanılan suyun izini arayacak olan Perseverance yüzey araştırma aracı, Mars'taki Jezero kraterine başarılı bir iniş yaptı. Tüm Dünya tarafından heyecanla izlenen iniş Türkiye saati ile saat 23:55'te gerçekleşti. Sağlam bir şekilde Mars'a iniş yapan ve çalışmaya başlayan Perseverance Mars'tan ilk görüntüleri göndermeye başladı.
Perseverance 7 aylık yolculuğun ardından eskiden dev bir göl olduğu düşünülen Jezero adlı kratere iniş yaptı ve Mars'tan ilk fotoğrafı da gönderdi. Araç kızıl gezegende geçmiş yaşam izlerini araştıracak, dünyaya dönüşünde de kaya parçaları getirecek.
GEÇMİŞ YAŞAM BELİRTİLERİ VAR MI?
NASA'nın Florida'da istasyonundan Haziran 2020'de fırlatılan Persevarence yaklaşık 470 kilometrelik bir yolculuğu kat etmiş oldu. NASA 1970'lerde de Viking aracıyla Mars'a ulaşmıştı. Bu başarılı inişle beraber NASA yıllar sonra ilk kez geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatı yakaladı.
Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki Perseverance 20 kamera ve bir çift mikrofon özelliğiyle dünyaya çok daha özel fotoğraflar gönderebilir. Araçta kamerayla çekim özelliği olan mini bir helikopter de bulunuyor.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ
Popular Science Türkiye'nin haberine göre NASA, Mars'ta daha önce neredeyse iki defa mikrobiyal yaşam işaretlerini bulacaktı. İkiz Viking uzay araçları, 1970'li yıllarda Mars topraklarında yaşıyor olabilecek kuramsal bir bakteri yetiştirmeye ve bunların faaliyetlerine yönelik işaretleri bulmaya çalışmıştı. Ancak cihazlar çelişkili sonuçlar sunmuştu. Uzay araçları, uzaydaki olası bir canlının gerçekleştirdiği muhtemel sindirimden kaynaklanabilecek karbon izleri görmüşler ancak canlıları oluşturması beklenen organik moleküllere ulaşamamışlardı.
Daha sonra ise 1996 yılında Mars'taki bir meteoritte benekli kristal şekiller tespit eden araştırmacılar, bunların sadece yaşamla meydana gelmiş olabileceğini düşünmüştü. Diğer araştırmacılar da biyolojik olmayan kökenlerin imkan dahilinde olabileceğini öne sürmüştü. Bazı bilim insanları, her iki gözlemin de yorumlarını tartışmaya devam etmişti fakat çıkarılacak açık bir ders vardı. Astrobiyologlar, yaşamın çözülmesi zor işaretlerini bulmayı beklemeden önce; gezegen bilimcilerin kimyasallar, gazlar ve minerallerin Mars'ta nasıl karıştığını çok daha detaylı şekilde anlaması gerekiyordu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın