PES 2019 İçin Beklenen Tarih Açıklandı!

Pro Evolution Soccer 2019, PC, PlayStation ve Xbox platformları için 4K HDR desteğiyle geliyor. Peki ama ne zaman? Cevap, haberimizde...

PES 2019 için tarih açıklandı!
Konami

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