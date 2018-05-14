PES 2019 İçin Beklenen Tarih Açıklandı!
Pro Evolution Soccer 2019, PC, PlayStation ve Xbox platformları için 4K HDR desteğiyle geliyor. Peki ama ne zaman? Cevap, haberimizde...
Konami'nin PES 2019'u, Avrupa'da 30 Ağustos ve ABD'de 28 Ağustos tarihlerinde Steam, PlayStation 4 ve Xbox One için mağazalarda yerini alacak. Üstelik destekleyen tüm platformlarda 4K HDR özelliğine de sahip olacak ve muhtemelen bunun anlamı, PC'nin yanı sıra PlayStation 4 Pro ve Xbox One X için de destek anlamına geliyor.
Geçtiğimiz ayın başlarında Konami, Şampiyonlar Ligi takımları ve oyuncuları için lisanslarını kaybetmişti ve bu lisansların yenilenmesi ile ilgili henüz bir bilgi verilmiş değil. Ancak duyuru videosunda oyunun bir David Beckham sürümü olacağı belirtiliyor.
Oyun şu anda ön siparişe açılmış durumda. Ancak hangi ligler veya stadyumların oyunda yer alacağını önümüzdeki ay E3 etkinliğinde öğrenebileceğiz...
Levent Öztürk
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