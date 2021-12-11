Petal Haritalar 2.0 Sürümü Etkileyici Geliştirmelerle Yayınlandı

Teknoloji devi Huawei'nin önemli bir parçası olan HUAWEI Mobil Servisleri, yazılımsal tarafta Huawei Türkiye AR-GE merkezindeki Türk mühendislerin de önemli bir rol oynadığı Petal Haritalar'ın 2.0 sürümü ile navigasyon kullanımını daha da kolaylaştıran, heyecan verici yeni güncellemelerini duyurdu.