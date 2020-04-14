"Pew Pew" ile iPhone'da Lazer Şovu Başlatın

iPhone'da mesaj olarak Pew Pew ya da Happy Birthday yazarak, bir lazer gösterisi veya bir kutlama başlatabileceğinizi biliyor muydunuz?

"Pew Pew" ile iPhone'da Lazer Şovu Başlatın

Salgından korunmak için evde film izlemekten ve temizlik yapmaktan sıkılan bir iPhone kullanıcısı iseniz, iMessage uygulamasında "pew pew" yazarak arkadaşlarınızı eğlendirebilirsiniz (veya canlarını sıkabilirsiniz).

iPhone'daki bu küçük numara, aslında uzun süredir yapılabiliyor. Ancak sanırız salgın döneminde evde oturmaktan sıkılanlar, işlevi yeniden keşfettiler. "pew pew" yazarak lazer ışığı gösterisini başlatabileceğiniz gibi, "happy birthday" yazarak ekranın altında balonlar uçurarak arkadaşınızın doğum gününü kutlayabilirsiniz.

Benzer şekilde "happy new year" (mutlu yeni yıllar) yazdığınızda havai fişeklerin patladığını göreceksiniz. "congratulations" (tebrikler) yazdığınızda ise renkli konfetiler düşecek.

Efektler arasında en sıra dışı olanı, "pew pew" çünkü lazerler Star Wars'u değil, 2000'lerin başlarında yapılan, şu sıralar pek hoş görünmeyen lazer gösterilerini hatırlatıyor.

iMessage'da mesajınızı yazdıktan sonra, göndermek için dokunduğunuz mavi oka uzun dokunduğunuzda yukarıda bahsettiklerimiz dışında bazı efektlere de ulaşabileceksiniz. Ailenizden veya sevdiklerinizden uzak kaldıysanız, bu efektlerle onları biraz güldürmek (veya sinirlendirmek) isteyebilirsiniz. Android kullanıcıları, bu efektlere maruz kalmadıkları ve sakin hayatlarını sürdürdükleri için muhtemelen şikayetçi olmayacaklar.

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