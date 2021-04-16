Pfizer CEO'sundan COVID-19 Aşısı Hakkında Kafa Karıştıran 3. Doz Açıklaması

COVID-19'a karşı aşılanmalar sürüyor, bir taraftan da virüse ve varyantlarına karşı korumayı sürdürmek için ek takviye aşılarının gerekip gerekmeyeceği sorusu soruluyor. Pfizer, üçüncü bir aşının gerekli olup olmadığını görmek için şu anda testler yapmakta olduğunu açıkladı. Şirketin CEO'su bunun gerekli olabileceğini açıkladı.
Pfizer CEO'su Albert Bourla konuşma yaptığı bir panelde, "muhtemel bir senaryo, muhtemelen altı ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacağı ve oradan sonra yıllık yeniden aşılama olacağı. Ancak tüm bunların önce doğrulanması gerekli" dedi.
Bourla, "çocuk felci gibi aşılarda bir doz yeterli" dedi ve ekledi: "Ancak, her yıl ihtiyaç duyduğunuz grip gibi aşılar da bulunuyor. COVID virüsü, çocuk felci virüsünden çok grip virüsüne benziyor."
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