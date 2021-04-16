Pfizer CEO'sundan COVID-19 Aşısı Hakkında Kafa Karıştıran 3. Doz Açıklaması

Pfizer CEO'su, tam koruma sağlamak için aşılandıktan 12 ay sonra COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılması gerekebileceğini söyledi ve kafaları karıştırdı.

COVID-19 aşısında 3. doz açıklaması

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