Pfizer CEO'sundan COVID-19 Aşısı Hakkında Kafa Karıştıran 3. Doz Açıklaması

Pfizer CEO'su, tam koruma sağlamak için aşılandıktan 12 ay sonra COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılması gerekebileceğini söyledi ve kafaları karıştırdı.