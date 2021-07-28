Philips 271E1SCA İncelemesi

Kavisli monitörlerde fiyatta çok aşırıya kaçmadan iyi bir seçenek arayanlar için alternatif olabilecek Philips 271E1SCA modeli, şirketin E Line serisinde kendine yer buluyor ve bununla beraber hem ev kullanımlarında hem ofis kullanımlarında iyi bir masaüstü ekran seçeneği olarak yer alıyor.
Şık tasarıma sahip olan cihazın önemli özellikleri arasında kavisli bir panele sahip olmasının yanı sıra AMD FreeSync teknolojisini desteklemesi de yer alırken, ekran panelinin Full HD çözünürlüğünde olduğunu belirtelim. VA LCD panel tipine sahip olan bu ekran, W-LED arka aydınlatma sistemini temel alıyor ve 16:9 ekran en boy oranında, 75Hz'de Full HD görüntü aktarımı yapabiliyor.
82 ppi piksel yoğunluğu ile gayet net görüntü kalitesine sahip olan Philips 271E1SCA, böylece genel amaçlı bir kullanım için ideal. Monitör 4 ms griden griye tepki süresi sunarken, tipik kontrast oranının 3000:1 seviyesinde olması ise sevindirici bir detay. Ancak ekran parlaklığının 250 kandela ile mütevazı bulduğumuzu da belirtelim.
Ekran hafif içbükey ve 1500R olarak derecelendirilmiş bir kavise sahip. Böylece karşısındakine sürükleyici bir izleme deneyimi sağlayabilen monitör, ekranın sağ ve sol kenarındaki görüntü bozulması potansiyelini de en aza indirgiyor. Ekran görüntüleme açısı 178 derece olan monitörün, öne ve arkaya doğru -5 ila 20 derece arasında eğilebildiğini de belirtelim. Ancak bu modelde herhangi bir yükseklik ayarı bulunmuyor.
Monitörün menü tuşları ekranın sağ alt kenarında yer alıyor. Buradaki 5 küçük düğme yoluyla ayarları yapılandırabiliyorsunuz. OSD menüsünde gezmek zor değil, fakat belki buradaki tuşlar biraz daha büyük olabilirdi.
Bağlantılar ise ekranın arkasında bulunuyor. Burada HDMI portu ile VGA portunu görebiliyorsunuz. Ayrıca ses çıkışları da unutulmamış. USB girişleri ise yok. Bu arada ekranda 3W'lık çift hoparlörün bulunduğunu da söyleyelim.
Philips 271E1SCA'yi standart test videolarımızın yanı sıra fotoğraf görüntüleme başarısını görmek için fotoğraf noktasında da deneyimledik. Elbette fotoğraf konusunda profesyonel değil, ancak her 2 senaryoda da doğru renkler ürettiğini söyleyebiliriz. Özellikle kontrast seviyesiyle beğendik. AMD FreeSync uyarlamalı senkronizasyon teknolojisini içermesi de bu monitörün bir artısı oluyor. Böylece bu monitörle oyun oynayacaklara da kapı aralayan Philips 271E1SCA, hem iş için hem genel kullanım için hem de oyun oynama beceresiyle bu kategoride komple bir paket oluyor.
Sonuç
Philips 271E1SCA, kavisli 27 inç monitörler arasında bütçeye en uygun seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Çekici görünümü ve ideal performans göstermesini sağlayacak özellikleriyle beraber genel amaçlı bir monitör arayanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir kanısındayız. Fiyatı ise 1699 TL.
CHIP Online Notu: %80
+ İdeal görüntü
+ AMD FreeSync desteği
+ Dahili hoparlörler
+ Bütçe dostu
- Küçük OSD düğmeleri
- Mütevazı parlaklık değeri
Philips 271E1SCA Teknik Özellikleri
- Ekran 27 inç
- Çözünürlük 1920x1080
- Tarama Hızı 75Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel VA LCD
- Tepki Süresi 4 ms
- Parlaklık 250 kandela
- Kontrast (Tipik) 3000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör 3W (2 adet)
- Bağlantılar HDMI VGA, ses çıkışı
- Boyutlar 611 x 462 x 53 mm
- Ağırlık 4.50 kg.
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