Philips 275E1S İnceleme

Philips E-Line serisinden 275E1S modeli, ağustos ayında ülkemiz için de duyurulmuştu. Şirketin ofis serisi olarak da bilinen E-Line konseptine uygun tasarlanan Philips 275E1S, ofis işleri yapmanın yanı sıra film izlemek ve oyun oynamak için de tercih edilebilir yapıda bir monitör oluyor.
27 inç büyüklüğünde IPS panelli ekranı ve 2K çözünürlük sunmasıyla bu 3 kulvarda da iyi bir görüntü performansı elde edebilen Philips 275E1S, özellikle IPS paneli ile beraber doygun renk üretiminde bulunabiliyor. IPS panelin bir diğer avantajı geniş görüş açısı olurken, bu panelin dezavantajı ise bir nebze de olsa kontrast konusunda yaşanıyor.
Monitörün parlaklık seviyesi 250 kandela şeklinde standart olarak karşımıza çıkarken, monitörde kullanılan QHD çözünürlük de Full HD'den daha yüksek çözünürlük arayanların ihtiyacını karşılayacak seviyede oluyor. Bu arada ofis monitörlerinde pek beklenmez, fakat bu model tazeleme hızında da standartlara esneklik getirmiş. Monitörün paneli 75Hz tazeleme hızına sahip. Bu da ara sıra oyun oynamak için ideal bir monitör olduğunu bizlere gösteriyor, ancak Philips bununla da kalmamış.
Monitörde FreeSync desteği de özellikler listesinde kendine yer buluyor. Bu sayede oyun oynarken dalgalanan görüntülerle karşılaşmıyorsunuz. Ayrıca oyuncular için optimize edilmiş SmartImage oyun modu da mevcut durumda. Monitörün arayüzünde görebileceğiniz FPS, Yarış, RTS gibi hazır modlar sayesinde oyun türlerine göre optimize edilmiş görüntü ayarlarını kullanabiliyor ve Oyuncu 1 ile Oyuncu 2 modlarıyla da kendinize uygun özelleştirilmiş profilinizi oluşturabiliyorsunuz. Bunlar monitörün önemli avantajları oluyor. Elbette görüntü performansı ise sağlanan avantajların ilk sırasını alıyor.
Philips 275E1S, güzel görüntü sağlayan bir monitör oluyor. Günlük kullanımlar, çalışma ekranları, standardın üzerinde üretilen tazeleme hızı ile oyuncular ve dizi / film tüketimi için uygun ölçüde bir monitör olan Philips 275E1S, böylece çoklu platform ihtiyacını karşılıyor.
Monitörde yer alan Flicker-free teknolojisi titreşimleri düzenleyerek göz yorgunluğunu azaltırken, LowBlue Modu da özellikle akşam saatlerinde ekran başında olanlar için ekstra yarar sağlıyor. Peki, Philips 275E1S'in bağlantı seçenekleri neler?
Philips 275E1S, bağlantı konusunda da ihtiyacı karşılayan bir model oluyor. Üzerinde HDMI, DisplayPort ve VGA girişlerinin hepsine yer veren monitör, böylece hem yenilikçi hem geleneksel davranıyor. Fakat USB portu arayanlar bunu monitörde bulamayacak.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde, Philips 275E1S'in ofis ve günlük kullanımları gözetmesiyle şirketin E-Line serisi ihtiyaçlarını gayet karşılayabilen bir model olduğunu söyleyebiliriz. Kaliteli paneli ve iyi görüntü üretmesinin yanında sınıf standartlarına göre daha yüksek tazeleme hızı sağlaması ve bunu iyi fiyat ile perçinlemesi, monitörün önemli avantajları oluyor. Philips 275E1S şu sıralar 2399 TL fiyat ile bulunabiliyor.
CHIP Online Notu: %85
+ Net QHD performans
+ FreeSync desteği ile oyuna uygun
+ İdeal bağlantı seçeneği
+ Uygun fiyat
- Sadece eğilebilir stant
- Nispeten zayıf kontrast oranı
Philips 275E1S Teknik Özellikler
- Ekran 27 inç
- Çözünürlük 2560x1440
- Tarama Hızı 75Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel IPS
- Tepki Süresi 4 ms
- Parlaklık 250 kandela
- Kontrast (Tipik) 1000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör Yok
- Bağlantılar HDMI, DisplayPort, VGA, ses çıkışı
- Boyutlar 368 x 613 x 42 mm
- Ağırlık 3.99 kg.
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