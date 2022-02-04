Philips 288E2UAE İncelemesi

Özellikle 4K içerik görüntülemek isteyen ve bilhassa iş odaklı bir monitör arayanlar için hazırlanan bu monitör, ayrıca eğlence konusunda da çeşitli avantajlar içeriyor. Fakat tasarım olarak sizin de gördüğünüz gibi tamamen iş odaklı bir monitör görünümünde.
Philips 288E2UAE Tasarımı Nasıl?
Minimalist bir yapıya sahip olduğunu söyleyebileceğimiz 28 inç büyüklüğündeki 4K IPS panelin, 3 yanından ince çerçeveler ile çevrelendiğini görüyoruz. Sadece alt taraf biraz daha kalınca bir kenara sahip. Bu da rahatsız edici bir görüntü yaratmıyor.
Stant olarak, kısa bir süre önce incelediğimiz Philips 272E1 modeli gibi çerçeveli bir stant tercihinde bulunulmuş. Stant gayet dengeli duruyor, arka tarafında ise kabloları bir araya toplayabileceğiniz bir bölüme de sahip.
Monitörün ergonomik yönüne baktığımızda çok da fazla hareket olanağı sağlamadığını görüyorız. Ekranı yalnıza öne ve arkaya eğebiliyorsunuz. Ayrıca yükseltme ayarı da yapabiliyor ve totalde 100 mm'ye kadar ekranı yükseltebiliyorsunuz. Fakat sağa sola dönme ya da pivot gibi işlevleri yok. Bu nedenle eğer daha geniş ergonomik özellikler arıyorsanız bu model size göre olmayacaktır, fakat Philips monitör ailesinde bu yönde ihtiyacınızı karşılayacak çok sayıda model mevcut, onlara göz atabilirsiniz.
Monitörün sağ arka kenarında bir joystick göreceksiniz. Tüm menü kontrolü bu joystick ile yapılabiliyor. Menü tuşlarının yerine böyle bir seçenek iyi bir tercih olmuş. Ayrıca menü arayüzünün Türkçe dil desteğine sahip olması da kolay kullanım açısından önemli bir avantaj.
Diğer kenara baktığımzıda da burada bağlantı portlarını görüyoruz. Bunlar arasında HDMI ve DisplayPort görüntü girişleri yer alırken, kulaklık bağlantısı da mevcut. Onların yanında ise geniş bir USB 3.2 port ailesinin yer aldığını görüyoruz ki bu gerçekten de büyük avantaj sağlıyor. Bu monitörün özellikle iş kullanımları için tercih edileceğini düşündüğümüzde, kullanıcıların klavyelerini ve farelerini monitöre bağlayabilmelerine olanak tanıması pozitif tarafı. Ayrıca bu portlardan biri de hızlı şarj desteğine sahip. Bunu kullanarak akıllı telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz.
Bağlantı konusunda monitörün geniş destek sağladığını söyleyebiliriz, ancak USB-C portunun bulunmaması üzücü olmuş.
Philips 288E2UAE Özellikleri Neler ve Performansı Nasıl?
Evet, monitörü çevresiyle tanıdık; şimdi de özelliklerine ve sağladığı performansa odaklanalım. Başta da söylediğimiz gibi bu monitör 28 inç boyutunda bir ekranın sahibi. 28 inç monitörlerin, 27 inç monitörlere kıyasla, 4K çözünürlüğünde en önemli avanjlarından biri ölçekleme konusunda karşımıza çıkıyor. Windows'ta çalışırken, yüzde 150 ölçekleme yerine yüzde 125 ölçeklemeyle çalışma alanınızı daha ergonomik hale getirebiliyor ve daha kullanışlı bir masaüstü alanına kavuşabiliyorsunuz.
Ayrıntı ve keskinliğe geldiğimizdeyse, 3840x2160 piksel, yani 4K çözünürlük ve ekran boyutunun oranı bu monitörde size yüksek piksel yoğunluğu sağlıyor. Monitörün piksel yoğunluğu 157 ppi seviyesinde. Yani bu ne anlama geliyor derseniz, yazı tiplerinin daha keskin göründüğünü ve bol miktarda hassasiyet sağladığını söyleyebiliriz.
IPS panel üzerine inşa edilen bu ekran, renk doygunluğuyla da gayet iyi seviyede. 10 bit renk derinliği içermesi bir yana, sRGB renk gamutunun yüzde 117'sini ve DCI-P3 renk gamının da yüzde 90'ını kapsadığını söyleyebiliriz. Bu da gayet yeterli değerler.
Ekranın kontrast oranı, monitörün özelliklerinde 1000:1 şeklinde yazsa da yaptığımız testlerde ortalama kontrast oranı 1057:1 şeklinde çıktı ve değer de kullanılan panel tipi için oldukça makul. Bu değeri renk ayarlarını optimize ederek biraz daha değiştirmeniz mümkün elbette. Özellikle monitörün özelliklerinden biri olan SmartContrast'ı düzenleyerek görüntülediğiniz içeriğe uygun kontrast oranının üretilmesini sağlayabilirsiniz.
Parlaklık kısmı ise 300 kandela olarak yer alıyor. Bu değer ve monitörün ürettiği parlaklık seviyesi ofis ortamları için yeterli, fakat eğer çevre aydınlatmanın yüksek olduğu bir ortamda kullanacaksanız, bu parlaklık size yeterli gelmeyebilir; bunu da dip not olarak ilave edelim.
Philips monitörlerde en sevdiğimiz özellikler arasında kendine has teknolojileri barındırması oluyor. Bunlar arasında tepyi MultiView özelliği çekiyor. MultiView özelliği, kişisel bir bilgisayar ve bir dizüstü bilgisayarı gibi 2 cihazı Picture-in-Picture ve Picture-by-Picture modlarında eş zamanlı olarak bağlama özelliği sağlıyor. Yani 2 farklı görüntü kaynağından bu monitöre bağladığınız cihazları, ekranda yan yana görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da kullanım konforunu artıran önemli bir detay.
Ayrıca Flicker-Free ve LowBlue Modu gibi 2 önemli özellik daha var bu monitörde. Özellikle LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim oluyor ve bu durumda göz yorgunluğuna yol açıyor. Philips'in Flicker-Free teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için bir yöntem olurken, titreşimi düşürerek göz yorgunluğunu azaltıyor.
LowBlue Modu ise, artık hepimizin dikkat etmesi gereken bir teknoloji. Sadece monitör değil, ister bilgisayar ekranı, ister telefon ekranı olsun, mavi ışığın azaltılması göz rahatsızlıklarının önüne geçiyor. Bu özellik bu monitörde de yer alıyor.
Philips 288E2UAE Oyun Performansı Nasıl?
Monitörün oyun performansına da göz atalım istiyoruz. Zira bu monitörün ana odağı iş kullanımları olsa da oyun için de kullanılabiliyor. Bunun sebebi AMD FreeSync desteğine sahip olması. Adaptive-Sync desteği ile gelen monitörde HDMI ve DisplayPort girişleri ile AMD FreeSync desteği alabiliyor, DisplayPort üzerinden bağladığınızda ise NVIDIA'nın G-Sync uyumlu moduna geçiş yapabiliyorsunuz.
Monitörü kullandığımız süre içinde 2 farklı oyunda denedik. Bunlardan biri Battlefield V olurken, bir diğeri ise Shadow of the Tomb Raider oldu. Her 2 oyun da karanlık sahneleriyle ünlü olurken, bu noktada monitörün oyuncular için optimize edilmiş SmartImage game modu'ndan bol miktarda yararlanıyorsunuz. Fakat tabii ki kontrast performansı iyi bir oyun monitörü gibi değil, onu da belirtmek gerekiyor. Kaldı ki zaten monitör 60Hz tazeleme hızına sahip. Fakat günün sonunda oyun noktasında da eğlenceli vakit vadediyor. Öte yandan monitörün dahili hoparlörlerinin de bulunması, bu noktada eli zenginleştiriyor.
Sonuç
Evet, sonuç olarak değerlendirecek olursak, Philips 288E2UAE'nin segmenti için gayet etkili bir model olduğundan söz edebiliriz. 28 inçte 4K çözünürlük gayet iyi görünüyor ve özellikle ofis işleri ve içerik üretenler için iyi bir platform halini alıyor. Bahsettiğimiz birkaç eksik noktası da var muhakkak. Ancak genel düzlemde gayet başarılı bir model olmuş kanısındayız. Fiyatının da yine dengeli olduğunu söylemek mümkün. Şu an bu monitörü piyasada 4999 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. İsim yapmış markaların modellerinin fiyatları da yakın civarda. Bu anlamda bu tatta bir monitör arayanlar yakından değerlendirebilirler.
CHIP Online Notu: %85
+ Kullanıma hazır kurulum
+ Makul kontrast oranı
+ Düşük giriş gecikmesi
+ Rekabetçi fiyat
+ Piksel yoğunluğu
+ Görüntü performansı
- USB-C bağlantısı yok
- Orta düzeyde IPS parlaması
- Swivel ve pivot ayarı yok
Teknik Detaylar
- Ekran 28 inç
- Çözünürlük 3840x2160
- Tarama Hızı 60Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel IPS
- Tepki Süresi 4 ms
- Parlaklık 300 kandela
- Kontrast (Tipik) 1000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör Var (3W x 2)
- Bağlantılar HDMI, DisplayPort, USB 3.2, ses çıkışı
- Boyutlar 637 x 480 x 41 mm
- Ağırlık 5.59
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın