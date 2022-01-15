Philips Monitörlere Generation 9 Sertifikası

Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, yüksek sürdürülebilirlikli ürün yelpazesi nedeniyle TCO certified, generation 9 sertifikalı modelleri sunan ilk monitör firmalarından biri oldu. Bu sertifikayı alan ilk üreticilerden biri olarak, geçtiğimiz ay TCO Certified, generation 9 tanıtıldığı gün, Philips monitörlerinin piyasada rekor sayıda, tam 64 adet sertifikalı ekranı bulunuyordu. Önceki jenerasyonlara kıyasla, TCO Certified generation 9, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca daha katı ve kapsamlı kriterler koyuyor ve sürdürülebilir IT ürünlerinin geliştirilmesi için daha önemli adımların atılmasına imkan sağlıyor.
Ekolojik bir etiketten çok daha fazlası
IT ürünleri için dünya lideri bir sürdürülebilirlik sertifikası olan TCO Certified, sorunları tespit eder ve sektörde daha sürdürülebilir adımların atılmasını garanti eder. Gerçek ve kalıcı değişimi sağlayan sürekli gelişim için yapılandırılmış bir sistem ile güncel kriterleri içeren kapsamlı bir sisteme ve bağımsız doğrulamaya sahiptir. Daha fazla bilgiye web sitelerinden ulaşabilirsiniz.
Yaşam döngüsü boyunca daha kapsamlı çevresel ve sosyal kriterler
TCO Certified, generation 9 sertifikası almaya hak kazanmak için, ürünlerin çeşitli kategorilerde en son sertifikasyondan bile daha katı kriterleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu kategoriler sosyal açıdan sorumlu imalat, döngüsel ekonomi, tehlikeli olmayan kimyasallar ve ürünün performansını enerji verimliliği ile dengelemek gibi geniş bir alana yayılıyor. Bağımsız uzmanlar, 40'tan fazla yeni Sürdürülebilir Performans Göstergesi'ni (Sustainability Performance Indicators - SPI) bir araya getirdi ve doğruladı.
Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak hem üreticiler hem de tüketiciler için bir süreç. Bir yandan TCO Certified markaların çevreye ve topluma yönelik sorumluluklarında üst sıralarda kalmalarının mükemmel bir yolu. Öte yandan, bilinçli bir şekilde çevreye özen göstermeye çabalayan tüketicilerin TCO Certified etiketli ürünleri seçebilmeleri için de daha fazla şeffaflık sunmuş oluyor.
Sürdürülebilirliği bir sonraki düzeye taşıyor
Philips monitörleri, sürdürülebilirliği ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca olmazsa olmaz bir değer olarak görüyor. TCO Certified, generation 9 tarafından da onaylandığı gibi, Philips monitörleri çevreye duyulan sorumluluk bilinci ve güvenlik düşünülerek üretildi. Bu ekranlar, güç tasarruflu, yenilikçi ve çevre dostu bir dizi teknolojiye sahip, sürdürülebilirlik ve etik değerlerin öncelikli olduğu bir tedarik zincirinde üretiliyor.
Örneğin Philips monitörlerinin iki temel çevre dostu özelliği ürünlerin çoğunda bulunuyor: PowerSensor kullanıcı orada olmadığında monitörün parlaklığını azaltarak %70'e kadar enerji tasarrufu sağlıyor. LightSensor ise ortam ışığına göre ekranın parlaklığını ayarlıyor. Philips 242B1G ve Philips 272B1G gibi modeller, dünyanın en çok enerji tasarruflu monitörlerinden ikisi ve verimlilikten ödün vermeden yeni bir enerji verimliliği düzeyi sağlıyor.
Geri vermenin gücü
Philips monitörleri şeffaf ve etik bir süreç için aktif bir biçimde çalışıyor. Farkındalık yaratmanın ve kullanıcıların enerji tüketimlerini en aza indirmelerine ve sürdürülebilir tercihler yapmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, Philips monitörleri aynı zamanda en fazla etki yaratabilecekleri, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden bazılarına da aktif bir biçimde katkıda bulunuyor.
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