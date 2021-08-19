Pi Sayısına Süper Bilgisayar Dopingi: Rekor Hesaplama Geldi!

Graubuenden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki İsviçreli araştırmacılardan oluşan bir ekip, Pi sabitini hesaplama rekorunu kırdı. Bir süper bilgisayarın yardımıyla 62,8 trilyon rakama ulaşarak inanılmaz bir kesinlik düzeyine eriştiler.
Pi, bir dairenin yarıçapı ile çevresi arasındaki oranı temsil eder. İlk 10 basamağı çoğumuz biliyoruz: 3,141592653 şeklinde, ancak bu ondalık noktayı izleyen sonsuz sayıda basamak bulunuyor.
Bu yeni rekorda hesaplana Pi sayısını kağıda yazmak istersek, yaklaşık 35 milyar A4 sayfaya ihtiyacımız olurdu. Arka arkaya koyduğumuzda ise 10 milyon kilometrelik bir kâğıt zinciri ortaya çıkıyor.
Araştırmacıların Pi'yi bu rekor düzeyde hesaplaması 108 gün 9 saat sürdü. Rekor daha önce 2020'de 50 trilyon basamakla hesaplayan Timothy Mullican'a aitti.
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