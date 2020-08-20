Picasso'nun gizlediği kızı babasını anlattı! Picasso hakkında bilinmeyenler

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun Marie-Thérèse Walter ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Marie-Concepcion kısa adıyla Maya, ünlü sanatçı Picasso ile ilgili anılarını "Baba ve Kız" isimli bir kitapta derledi. Kitap 1 Eylül'de piyasada olacak.
Picasso, uzun süre kızının varlığını gizlemişti. Ona göre, babası anlatıldığı gibi bir çapkın değil, gerçekten de aşka ve sanata gönlünü veren birisiydi. Şimdi 84 yaşında olan Maya'nın kaleminden bazı gerçekler...
28 yaş büyüktü
Picasso, Paris'teki Lafayette sanat galerisinin dışında 1927 yılında 17 yaşında bir kız tarafından büyülendiğinde, eski bir balerin olan Olga Khokhlova ile evliydi. Picasso kızdan 28 yaş büyüktü, ancak Marie-Thérèse Walter kısa sürede şehvetli portreler için ilham kaynağı oldu. Bu sırada Maya dünyaya geldi ama Picasso, bu arada sürrealist fotoğrafçı ve ressam Dora Maar dışında birçok kadınla da ilişkiye girdi.
Marie-Thérèse ve Ponponlu Kırmızı Bereli adlı tablo, Picasso'nun iki sevgilisi Maya'nın annesi Marie-Thérèse Walter ve Dora Maar'ın bir kombisyonuydu. Maya Ruiz-Picasso, kitabında, babasının onun hayatındaki yerini ve onunla olan yakın ilişkisini anlatıyor. Kitap önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olan merakla bekleniyor. Picasso'nun en büyük kızı olan Maya, babasının tablolarını o dönemdeki ruh haline göre yorumluyor. Maya Ruiz-Picasso, babasının annesini tasvir etme biçiminin çok duygusal olduğunu söylüyor. "Ben annemi ne denli doğru tasvir ettiğini görünce şaşırdım" diyen Maya sözlerine şöyle devam ediyor: "Annemin resmini yaparken duygusallığı içine katmış. Resimde şehvetli kıvrımlarını ön plana çıkarmış ve göğüsleri de özellikle yuvarlaktı. Ama aynı zamanda da çok tutkulu ve fit görünüyordu."
Meyve olarak resmetti
Musée National Picasso-Paris'te 1931 yılına ait bir natürmort tablosunu ise şöyle anlatıyor: "Bir natürmort görüntüsü aracılığıyla babam annemin kıvrımlarını, özellikle de göğüslerini meyve olarak resmetti ve düz sarı saçlarını da temasında işledi. Bu unsurlar babamın duygularını ona çevirdiğini gösteriyor. Babam annemi çizmekten, heykel olarak oymaktan asla yorulmadı. Dora ile ilişkiye başladığında bile annemi çizmekten vazgeçmedi. İşte bu nedenle Dora'yı çizerken bile annemi de tasvirlerine karıştırmayı unutmadı."
Maya'nın varlığı, babasının Marie-Thérèse ile ilişkisi gibi, başlangıçta gizli tutuldu. Picasso, kızının doğumundan hemen sonra Dora Maar ile bir ilişkiye başlamıştı.
(İlk Kar, 1938'de babasının yaptığı Maya portresi.)
Kadınları kızdıracak
Kitabın yine de kadın hakları derneklerini kızdıracağı söyleniyor. #MeToo hareketinin ardından, Picasso'nun kadınlara yönelik muamelesi yeniden değerlendirilmişti. 2018'de Yale Üniversitesi Sanat Galerisi direktörü Jock Reynolds, Picasso'yu "kadınlarla olan geçmişi açısından 20. yüzyılın en kötü suçlularından biri" olarak nitelendirdi. Picasso, onlarca kadınla olan ilişkisini yorumlarken, Maya'nın annesini kastederek, "O aralarındaki en iyisiydi" demişti. Walter, Picasso'nun ölümünden 4 yıl sonra 1977 yılında 68 yaşındayken intihar etmişti. Ünlü eleştirmenler ise Picasso'nun ilişki yaşadığı kadınları, 'yaratıcılığını' arttırmak için kullandığını düşünüyor.
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