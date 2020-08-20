Picasso'nun gizlediği kızı babasını anlattı! Picasso hakkında bilinmeyenler

20. yüzyılın en ünlü sanatçılarından biri olan Pablo Picasso'nun kızı Marie-Concepcion kısa adıyla Maya, Picasso ile ilgili anılarını "Baba ve Kız" isimli bir kitapta derledi ve babasını anlattı. İşte Maya'nın kaleminden anlattıkları...