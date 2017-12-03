Pil Ömrünü Tüketen 7 Suçlu

Akıllı telefonunuzun pilini tüketen şeyler neler ve bunlar nasıl durdurulur? Tüm cevaplar içeride...

Pil ömrünü uzatmanın yolunu açıklıyoruz

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