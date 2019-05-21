Pil Sorununun Sorumlusu Bu Uygulama Olabilir

Android'li telefonunuz son zamanlarda pilini çabuk tüketiyorsa, bunun sorumlusu işte bu uygulama olabilir!

Pil Sorununun Sorumlusu Netflix Olabilir

Android'li telefonunuzun pil ömrü son haftalarda kısaldıysa, sorumlusu Netflix uygulaması olabilir.

Teknoloji firması Mobile Enerlytics'in keşfine göre Netflix uygulaması, bazı Android'li telefonlarda arka planda çalışarak ciddi pil sorunlarına yol açabiliyor. Örneğin Android 6.0.1 ile çalışan Nexus 6'da Netflix, arka planda pilin yüzde 20'sini bir gecede tüketebiliyor. Benzer şikayetlerin geçen sene Nisan ile Aralık ayları arasında bazı kullanıcılardan geldiği de gözleniyor.

Sorunun sadece Android 6.0.1'i kullananların yüzde 17'sini etkilediği belirtiliyor. Yani sorun, tüm Android kullanıcılarının çok küçük bir kısmını etkiliyor. Sorunun çözümü ise uygulamayı güncellemekten geçiyor. Netflix'in en son sürümü olan 7.8.0, aşırı pil tüketimi sorununu çözüyor.

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