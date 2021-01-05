Pili Bitmeyen Akıllı Saat: Honor Watch GS Pro İnceleme

Honor'ı en çok akıllı telefonlarıyla tanıyor olsak da, son dönemde saatleri ve fitness takip cihazları ile de tanıştık. Hatta bunlardan Honor Magic Watch'u da daha önce incelemiştik hatırlarsanız. Bu defa ise ciddi şekilde etkileyici bir ürünü elimizde. 25 güne kadar pil ömrü iddiasında olan yeni akıllı saati Watch GS Pro'yu bu videomuzda önemli özellikleriyle inceleyeceğiz. Hatta en can alıcı kısmı en baştan söyleyelim: Bu saati yaklaşık 1,5 aydır kullanıyoruz. 17 Kasım'da ilk kez kutusundan çıkartıp kolumuza takmıştık ki o tarihten itibaren sadece 2 defa şart ettik. Bu da Honor'ın iddiasını doğrulayan bir tecrübe doğrusu. İncelemenin geç kalma sebeplerinden biri de budur. Yoksa teknik özelliklerini okunduğu ve kozmetik açıdan değerlendirilebilecek bir "inceleme" ürünün elimize ulaşmasından 1 gün sonra da gelebilirdi, ama anlamı olmazdı. Her neyse. Bu süre içinde normal kullanımda ve yoğun kullanımda deneyimleme şansı bulduğumuz saat, sadece performansıyla değil, görünümü ve sağlamlığıyla da kendinden gayet memnun bırakıyor. Şimdi saate biraz daha yakından bakalım.
Honor Watch GS Pro Tasarımı Nasıl?
Saatin üzerinde 1.39 inç büyüklüğünde ve daire şeklinde bir ekran yer alıyor. Bu ekran AMOLED panele sahip ve 454x454 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. Kadranın çevresini kaplayan kasa paslanma çelik malzemeden oluşuyor ve gayet kalın yapısıyla da oldukça dayanıklı görünüyor. Kaldı ki saat zaten askeri sınıf MIL-STD-810G testlerini de geçmiş durumda. Bu testin anlamı, saatin 14 farklı koşula dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yüksek ısı, yağmur, düşük basınç, kum ve toz gibi faktörlere karşı test edilmiş. Ayrıca 5ATM sertifikasıyla 50 metreye kadar suya karşı da dayanıklılık gösteriyor.
Honor Watch GS Pro 3 farklı renk seçeneğine sahip. Kömür Siyahı, Kireç Beyazı ve Kamuflaj Mavisi renkleriyle güzel görünse de, elbette biraz kalınca olduğunu da söylemek lazım. Yaklaşık 50 gramlık ağırlığıyla da kendini hissettiriyor. Bu nedenle gerçek anlamda maskülen tasarıma sahip bir akıllı saat arayanlara hitap ediyor demek yanlış olmayacaktır. Fakat saatin kayışların üzerinde çok sayıda delik olması, ince bileklerde de kalın bileklerde de kendine çok rahat yer bulacağını gösteriyor.
Honor Watch GS Pro Özellikleri Neler?
Watch GS Pro'nun özellikleri aslında yakın dönemde gördüğümüz akıllı saatlerden pek de farklı değil. En yakın rakibi tabii ki Huawei tarafından GT2 Pro modeli olurken, saatin ana özellikleri arasında kuşkusuz telefon entegrasyonu olmasının yanında kalp ritmi ölçebilme, SpO2, yani kandaki oksijen değerini tespit edebilme ve uyku/stres takibi yapabilme gibi yetenekler yer alıyor. Bu arada saatin kalp ritmi ölçümü konusunda gerçekten de çok doğru sonuçlar ürettiğini söylemek lazım. Bunu gerçek anlamda deneyimledim.
Elbette sadece bu kadarla sınırlı değil. Daha fazlası da var. Tümünü etkin biçimde kullanabilmeniz içinse, telefonunuza Huawei Sağlık uygulamasını indirmeniz ve saat ile eşleştirmeniz gerekiyor ki, bu da oldukça basit bir işlem. Saati uygulama ile eşleştirdikten sonra, saatin sizin hakkınızda tüm topladığı sağlık verilerinizi bu uygulama üzerinden ayrıntılı şekilde görebiliyorsunuz.
Honor Watch GS Pro da spor konusunda geniş bir yelpaze sunuyor bizlere. 100'den fazla antrenman modu bulunuyor ve dahili GPS tabii ki yer alıyor, ancak saatte birtakım özel modlar da mevcut ki özellikle ekstrem sporlarla uğraşanlar ve gezginler bunlardan bir hayli yararlanacaklar.
Bunlardan biri Kayak Modu olurken, böylece kış sporlarına ilgi duyanlara yönelik bir saat oluyor Watch GS Pro. Ortalama tempo, en büyük eğim, tırmanılan mesafe ve yakılan kalori miktarını görüntüleyebilen saat, gezginlere yönelik ise adeta hayat kurtarıcı Rotadan Dönüş özelliğini sunuyor. Saatte yer alan yüksek hassasiyete sahip yerleşik çift uydu konumlama sistemi sayesinde, dönüş yolu çok rahat şekilde saat üzerinden takip edilebiliyor ve bu da doğada kaybolmanın önüne geçiyor. Böylece geziye çıktığınızda gönlünüz rahat oluyor. Tabii ki bunun en büyük destekçisi, saatin şahane pil ömrü.
Honor Watch GS Pro Pil Ömrü Ne Kadar Dayanıyor?
Saatin sahip olduğu özellikler hemen hemen üst seviye akıllı saatlerle yakın seyrederken, en can alıcı ve dikkat çekici özelliği pil ömrü oluyor. Başta da söylediğim gibi bu saatte 25 güne kadar pil endişeniz yok. Hatta daha ılımlı kullanırsanız bu süreyi de aşıp 1 ayı devirmeniz pek mümkün.
Dediğim gibi ben saati 17 Kasım'dan bu yana kullanıyorum ve bugüne dek 2 defa şarj ettim. Bu arada şarj döngüsü bu kadar az olunca, gerçekten de şarj aletini nereye bıraktığınızı unutuyorsunuz, aman dikkat diyeyim.
Saat ile aktif kullanımda ise 25 günü çok rahat deviriyorsunuz, yoğun kullanımlarda ise pil ömrü 14 gün şeklinde. Ancak aktif kullanımda da zaten pek çok seçenek açık durumda. Devamlı kalp ritim takibi ve uyku modu olan TruSleep özelliği aktif, günlük yaklaşık 15 dakika kadar spor yaptığınız ve sosyal medya uygulamalarından alınan bildirimler açık kullanımınız neticesinde 25 güne çok rahat erişebiliyorsunuz. Daha yoğun kullanımdan kastımız ise GPS'in açık olduğu, spor süresini uzattığınız senaryo diyebilriiz. Bu kullanımla da 14 gün bizce fazlasıyla yeterli. Bu arada spordan kastınız illa ki egzersiz olmasın. Gün içinde yaptığınız yürüyüşleri de bu minvalde değerlendirebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak Honor, Watch GS Pro ile güzel bir saate imza atmış. Özellikle uzun pil ömrü, saatin alametifarikası olurken, maskülen tasarımlı ve nitelikli bir akıllı saat arayanlar tarafından çok beğenilecektir kanısındayız. Elbette spor takip becerileri ve gezginlere özel yetenekleriyle beraber kullanım alanı bir hayli geniş olduğunu da söyleyelim. Bu arada atlamayalım. Saatin üzerinde bir hoparlör ve mikrofon da yer alıyor ve böylece telefonunuza gelen çağrıları direkt saat üzerinden cevaplandırabiliyor ve konuşmalarınızı yapabiliyorsunuz. Ancak bu ses iletim performansını pek beğenmediğimizi söylememiz lazım; ses biraz boğuk geliyor. Bir diğer eksisi ise, ekran gecikmesi oluyor. Ekranda parmağınızı gezdirdiğinizde, ekranlar arası gecikmeyi görebiliyorsunuz.
Saatin fiyatı ise herkesin erişebileceği şekilde değil. 1933 TL fiyatla bulabiliyorsunuz ki, bu da indirimli hali. İncelemeyi yazdığımız sırada baktığımızda bu fiyat etiketini gördük. Fiyatı çıkar – iner, artık satın alım aşamasında onu da değerlendirirsiniz.
CHIP Online Notu: %85
+ 25 saati aşkın pil ömrü
+ Geniş kullanım alanı
+ GPS özellikleri
+ Egzersiz seçenekleri
+ Dayanıklı yapı
+ Uygulama özellikleri
- Kalın yapı
- Arayüz hızı
- Telefon görüşme performansı
Alternatif
Honor Watch GS Pro'ya alternatif olarak Huawei Watch GT Pro veya Watch GT2 modeli ile Samsung tarafında Galaxy Watch akıllı saati de değerlendirilebilir.
Kimler Almalı?
Özellikle akıllı saati uzun aralıklarla şarj etmek isteyen, egzersiz uygulamalarını yoğun kullanan ve ekstrem spor ile gezi merakı olan kullanıcılar Honor Watch GS Pro'dan keyif alacaklardır.
Teknik Detaylar
- Ekran 1.39 inç AMOLED
- Çözünürlük 454x454 piksel
- Suya Dayanıklılık Var (5ATM)
- Pil Ömrü 25 saate kadar
- Sensör Akseloremetre, gyro, nabız sensörü, SpO2
- Bağlantılar Bluetooth 5.0
- Boyutlar 48 x 48 mm
- Ağırlık 45.5 gr.
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