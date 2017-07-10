Pilsiz Çalışan Telefon Yaptılar!
Pili olmayan bu telefonun şarjının bitmesi gibi bir derdi de yok! İşte geleceğin teknolojisi...
Gelecekteki telefonunuz şarj olmaya hiç ihtiyaç duymayabilir. En azından Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bunun gerçek olabileceğini söylüyor.
Araştırmacıların geliştirdiği prototip sadece 3,5 mikrowatt'lık güç ile çalışabiliyor. Bu güç ise etraftaki radyo sinyallerinden ve ışıktan sağlanıyor. "Bir pirinç tanesi boyutundaki" güneş paneline sahip cihaz, 15 metre uzaktaki baz istasyonuna sinyal gönderebiliyor.
Bir devre kartından oluşan Prototip üzerinde kapasitif dokunmatik düğmeler bulunuyor. Cihaz, bilim adamlarının oluşturduğu özel baz istasyonu sayesinde çok az enerjiyle çalışabiliyor. Araştırmacılar, bu ekipmanla bir Skype görüşmesi yapmayı başarmış durumdalar.
Araştırmacıların bir sonraki adımı, prototipe bir e-ink ekran, video akış özellikleri ve şifreli arama yeteneği eklemek. Araştırmacılardan Vamsi Tall, geliştirdikleri baz istasyonu teknolojisinin gelecekte pilsiz telefonları mümkün hale getirebileceğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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