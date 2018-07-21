Pininfarina'dan 2 Milyon Dolarlık Elektrikli Araba
Pininfarina'nın bir servet değerindeki elektrikli otomobili saatte 400 km hız yapabilecek!
Pininfarina, 2020'de PF0 elektrikli hiper-otomobilini piyasaya süreceğini söylemişti, ancak çok güçlü bir otomobil olacağı dışında hiçbir bilgi paylaşmamıştı. Şimdi ortaya çıkan detaylar ise PF0'nun fiyatı ve maksimum hızı hakkında bilgiler sunuyor.
Wired ve The Verge ile röportajlar yapan marka, araca ait bir fragman görseli paylaştı, maksimum hızının 400 KM/saat olduğunu, 100 KM/saate iki saniyeden kısa sürede ulaşabildiğini ve 500 KM menzili olduğunu açıkladı. Tabii ki bu en son menzil değerine ulaşabilmek için maksimum hızdan çok daha yavaş sürmeniz gerekecektir, ancak yine de PF0'nun şehirler arası seyahat için uygun olduğunu söyleyebiliriz.
Şirket ayrıca Porsche Taycan'ı anımsatan şarj hızları sunacağını söylüyor, bu da 10-15 dakikada %80 pil dolum oranı anlamına geliyor. Pininfarina, pil konumunu Tesla araçlardan farklı olarak aracın altına değil merkez tünele koyuyor ve bu sayede aracın tabanını alçak tutabiliyor. Aracın içi hakkında bir bilgi paylaşmayan şirket, iç tasarım ve donanım için üçüncü parti bir teknoloji şirketini kiralamayı tercih edeceklerini açıkladı. Marka, aracın elektrikli olması dışında çevreye zararlı kimyasallar içermeyen boya, doğal ahşap ve diğer "etik kaynakların" kullanıldığını söylüyor.
Ancak PF0'ın fiyatı, Roadster'in 200,000 dolar ücretini bile 10'a katlıyor. Evet, Pininfarina'nın bu şık elektrikli otomobili 2 milyon dolara mal olacak. Eğer daha önce bahsettiğimiz özelliklerine de bakacak olursak, PF0'ın nasıl bir müşteri kitlesi için tasarlandığını tahmin etmek zor olmayacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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