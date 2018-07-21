Pininfarina'dan 2 Milyon Dolarlık Elektrikli Araba

Pininfarina'nın bir servet değerindeki elektrikli otomobili saatte 400 km hız yapabilecek!

Pininfarina'dan 2 Milyon Dolarlık Elektrikli Araba

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