Pininfarina'dan 2 Milyon Dolarlık Elektrikli Araba

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler