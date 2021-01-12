Pirelli'nin İzmit'teki Üretim Tesisi, Atıkların Tamamını Geri Dönüştürüyor

Pirelli Türkiye, İzmit'teki üretim tesislerinde %100 atık geri dönüşümü sağlandı. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan tüm kriterleri yerine getirdi ve 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.