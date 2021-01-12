Pirelli'nin İzmit'teki Üretim Tesisi, Atıkların Tamamını Geri Dönüştürüyor

Pirelli Türkiye, İzmit'teki üretim tesislerinde %100 atık geri dönüşümü sağlandı. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan tüm kriterleri yerine getirdi ve 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

Pirelli Türkiye, Atıkların Tamamını Dönüştürüyor

Pirelli Türkiye, İzmit'teki üretim tesislerinde %100 atık geri dönüşümü sağlandı. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan tüm kriterleri yerine getirdi ve 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

Türkiye'de 60 yılı aşan üretim geçmişi ile ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan lastik devi Pirelli Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri yerine getirerek, "Sıfır Atık Belgesi"nin sahibi oldu. Bunun yanında Pirelli Türkiye üretim tesislerinde %100 atık geri dönüşümünü sağladı.

Pirelli'nin dünya çapındaki önemli üretim merkezlerinden biri olan İzmit Pirelli Fabrikası dahil olmak üzere şirket, dünya genelindeki üretim merkezlerinde sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Pirelli, lastiğin üretim ve kullanım sırasında çevreye olan etkisini en aza indirmek için çalışırken, üretim tesislerinde de aynı sorumlulukla çevresel etki, enerji ve su tüketimi, atık yönetimi konularında global çapta belirlenen hedefler doğrultusunda hareket ediyor.

Şirket tüm bu çalışmalar doğrultusunda, Dow Jones Dünya ve Avrupa endekslerinde global otomotiv ekipmanları sektörünün sürdürülebilirlik lideri konumunda bulunuyor. Pirelli ayrıca, 2025'e kadar doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını %25 oranında azaltmayı hedeflerken, hammadde tedarikine bağlı CO2 emisyonlarını ise %9 azaltma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ASUS BUSINESS ExpertPC D5 Mini Tower D540MA

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
14 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat fırsatı
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
Bir Efsane Daha, Sadece 40 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu
Signal Nedir? Signal Kimin, Kurucusu Kim, Ücretli mi? İşte Merak Edilenler
Sıcak gelişme: WhatsApp için bir soruşturma daha yolda
LG, Bir Süredir Dedikodusu Yapılan Yuvarlanabilir Ekranlı Cebini Gösterdi
Apple'ın Sır Gibi Saklanan Arabası Apple Car İçin Heyecan Veren Gelişme

 

 