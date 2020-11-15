Pistten şikayetçiydi: F1 İstanbul Grand Prix'inde Zafer Hamilton'un!

F1 İstanbul Grand Prix'inde zafer, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un oldu. Sıralama turlarında pistten şikayetçi olan Hamilton, böylece 7. Dünya şampiyonluğunu da elde etti.

Pistten şikayetçiydi: İstanbul'da 7. şampiyonluğunu ilan etti

Formula 1 DHL İstanbul Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, yarışa 6. sırada başlamasına ve uzun süre geriden gelmesine rağmen, 20 saniyeyi aşan bir farkla zafere ulaştı. Bu zaferle birlikte Hamilton, 7. kez Dünya şampiyonu oldu ve bu alanda da F1 efsanesi Michael Schumacher'i yakalamış oldu. Hatırlanacağı gibi Britanyalı pilot, geçtiğimiz aylarda toplam yarış birinciliği sayısında da Schmuchaer'i geride bırakıp ilk sıraya yerleşmişti.

Hamilton, İstanbul Park Pistinden Şikayetçi Olmuştu

Hamilton 2 gün önce antrenman sonrası yaptığı açıklamada, "Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi" diye konuşmuştu.

Vettel'den Sezonun İlk Podyumu

Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle dünkü sıralama turlarında birinci olarak yarışa ilk cepten başlama hakkı kazanmıştı. Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 6. olmuştu.

Ancak Stroll, bugünkü yarışı uzun süre önde götürmesine rağmen ancak 9. olarak tamamladı. Hamilton ile birlikte podyumu tamamlayan isimler ise, Racing Point'ten Sergio Perez ve Ferrari'den Sebastian Vettel Oldu. Bu sezon adeta kabusu yaşayan Ferrari'den Charles LeClerc ise, yarışı dördüncü sırada tamamladı. 

Hamilton Şampiyonluğunu İstanbul'da İlan Etti

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. 

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Pistten şikayetçiydi: F1 İstanbul Grand Prix'inde Zafer Hamilton'un!

 

 