Pistten şikayetçiydi: F1 İstanbul Grand Prix'inde Zafer Hamilton'un!

Formula 1 DHL İstanbul Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, yarışa 6. sırada başlamasına ve uzun süre geriden gelmesine rağmen, 20 saniyeyi aşan bir farkla zafere ulaştı. Bu zaferle birlikte Hamilton, 7. kez Dünya şampiyonu oldu ve bu alanda da F1 efsanesi Michael Schumacher'i yakalamış oldu. Hatırlanacağı gibi Britanyalı pilot, geçtiğimiz aylarda toplam yarış birinciliği sayısında da Schmuchaer'i geride bırakıp ilk sıraya yerleşmişti.
RACE REPORT: Hamilton seals historic seventh title in spellbinding Turkish Grand Prix; Perez and Vettel complete podium#TurkishGP ???? #F1 https://t.co/xdpPMuQHuQ— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Hamilton, İstanbul Park Pistinden Şikayetçi Olmuştu
Hamilton 2 gün önce antrenman sonrası yaptığı açıklamada, "Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi" diye konuşmuştu.
The emotions spill out, as @LewisHamilton conquers the world for the seventh time ????#TurkishGP ???? #F1 pic.twitter.com/KzqVKysLqL— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Vettel'den Sezonun İlk Podyumu
Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle dünkü sıralama turlarında birinci olarak yarışa ilk cepten başlama hakkı kazanmıştı. Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 6. olmuştu.
Ancak Stroll, bugünkü yarışı uzun süre önde götürmesine rağmen ancak 9. olarak tamamladı. Hamilton ile birlikte podyumu tamamlayan isimler ise, Racing Point'ten Sergio Perez ve Ferrari'den Sebastian Vettel Oldu. Bu sezon adeta kabusu yaşayan Ferrari'den Charles LeClerc ise, yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Hamilton Şampiyonluğunu İstanbul'da İlan Etti
Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Hamilton WINS the Turkish Grand Prix!
TOP TEN— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Hamilton
Perez
Vettel
Leclerc
Sainz
Verstappen
Albon
Norris
Stroll
Ricciardo#TurkishGP ???? #F1 pic.twitter.com/08SLGo4s7f
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