Pistten şikayetçiydi: F1 İstanbul Grand Prix'inde Zafer Hamilton'un!

F1 İstanbul Grand Prix'inde zafer, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un oldu. Sıralama turlarında pistten şikayetçi olan Hamilton, böylece 7. Dünya şampiyonluğunu da elde etti.