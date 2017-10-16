Pixel 2 Launcher'ı Herkes Yükleyebilecek!
Pixel 2'nin Launcher'ı artık çoğu modern Android cihazına yüklenebiliyor!
Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL geçen hafta açıklanmıştı ve Android 8.0 Oreo'yu çalıştırmalarına rağmen, aynı işletim sistemini kullanan Pixel ve Pixel 2'den biraz farklı görünüyorlardı.
Doğal olarak Google, yeni cihaz için bazı şeyleri biraz değiştirip değer eklemeye çalıştı, ama görünüşe bakılırsa telefonunuzun markasının ne olduğu fark etmeksizin, aynı görünüşü şimdi tüm Android cihazlarda elde edebileceksiniz. XDA Developers'tekilerin söylediğine göre, Pixel 2'nin Pixel Launcher'ı şimdi indirmeye açılmış ve Android 5.0 Lollipop ve üzerini destekliyor. Normalde çalışması lazım, ama bazı cihazlar işletim sistemini yadırgadığı için anormallikler olabilir.
Yalnız Google Now paneli, eğer Launcher Pixel veya Nexus olmayan bir cihaza yüklenmişse çalışmayacak. Ama hâlâ ilgileniyorsanız, bu link'ten ulaşıp indirebilirsiniz. Gerçek deneyimi istiyorsanız, Pixel 2 veya Pixel 2 XL'yi satın almanız gerekecek.
H. Hüseyin Öztürk
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