Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de Titreşme Sorunu

Google'ın yeni telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL, giderek uzayan sorun listesine yepyeni bir sorun daha ekledi: "Titreşme" sorunu!

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