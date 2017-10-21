Pixel 2'deki Menü, Sadece Bir Hataymış

Google'ın yeni telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de keşfedilen "gizli menü" yakında ortadan kalkacak çünkü...

Pixel 2'deki Menü, Sadece Bir Hataymış

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Kapattığınız Sekmeleri Geri Getirin!
Pixel 2'deki Menü, Sadece Bir Hataymış
Google Maps ile Güneş Sistemini Dolaşın
Apple Mac mini Geri Dönebilir
WWE 2K18 Oyun Severler ile Buluşuyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir