Pixel 2'deki Menü, Sadece Bir Hataymış
Google'ın yeni telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de keşfedilen "gizli menü" yakında ortadan kalkacak çünkü...
Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de keşfedilen "gizli menü düğmesi" kullanıcılar arasında şaşkınlığa yol açmış, işlevin Google tarafından bilerek sunulup sunulmadığı tartışma konusu olmuştu. Google, keşfedilen işlevin bir bug olduğunu söyledi.
Sadece Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de çalışan düğme, Hesap Makinesi, Mesajlar, Docs, Ayarlar gibi belirli uygulamalarda görüntülenebiliyor. Menü, normalde ulaşamadığınız bir işleve ulaşmanızı sağlamıyor, sadece işleve ulaşmak için farklı bir yol sunuyor. Menüyü açmak için ekranın alt tarafındaki gezinti çubuğunun en sağındaki boş alana dokunmanız yeterli oluyor.
Google'ın gizli düğmeyi ne zaman kaldıracağı bilinmiyor ancak onarımın sunulması birkaç günü aşmayabilir. Yani Pixel 2'lerden birine sahipseniz ve düğmeye basmak istiyorsanız, acele etmenizde fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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