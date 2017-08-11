Pixel 2'nin Eksiğini, Android O Kapatacak!
Google Pixel 2'nin kulaklık girişini kaldırsa da fazla üzülmenize gerek yok. Çünkü Android O, bu eksikliği işte böyle kapayacak!
Son dedikodular doğru çıkarsa Google Pixel 2, klasik 3,5 mm'lik kulaklık girişine yer vermeyecek. Kulaklık girişini kaldıran ilk telefon tabi ki Pixel 2 olmayacak. iPhone 7, HTC U11 ve Moto Z, kulaklık girişini kaldıran popüler telefonlar arasında.
Kulaklık girişini kaldırmak için haklı bir sebep göstermek, çoğu firma için zor bir iş. Ancak Google Pixel 2'nin en iyi nedeni, Android O'daki yeni ses yetenekleri olabilir. Yeni işletim sistemi, aptX, aptX HD ve LDAC gibi bir dizi yüksek kaliteli Bluetooth codec'ini destekleyecek. Normalde bu tür düşük sıkıştırmalı codec'leri destekleme işi, telefon üreticisinin sorumluluğunda. Örneğin LG G5'in aptX HD'yi desteklediğini, birçok Sony Xperia'nın ise firmanın yüksek kaliteli ses codec'i LDAC'i desteklediğini görmüştük.
Ancak Android O'nun geliştirici önizleme sürümünde gördüklerimiz, bu düzenin değişebileceğini, Android'in son sürümüyle çalışan tüm telefonların ses codec'lerini destekleyebileceğini gösteriyor.
Google, 3,5 mm'lik girişi kaldırıp yerini yüksek kaliteli kablosuz ses desteğiyle doldurursa, piyasada daha çok üst düzey ve uygun fiyatlı kulaklıklar görmeye başlayabiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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