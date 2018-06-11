Pixel 3 Kablosuz Şarj ve Active Edge ile Gelecek
Google Pixel 3'ün yeni özellikleri, beta kodları arasında keşfedildi!
Android P beta sürümünde fark edilen bazı kodlara bakılırsa Google Pixel 3 kablosuz şarj ve basınca duyarlı çerçeve teknolojisi Active Edge özelliği ile birlikte gelecek. XDA Developers'ın yaptığı derin kod araştırması sayesinde Android P'nin en güncel beta sürümü kodu içinde bulunan referanslar, gelecek Pixel 3 telefon için kesin bir bilgi sunmasa da güçlü birer ipucu oluşturuyor.
XDA Developers'a göre ilk bulunan ipucu, Pixel 3 için kablosuz şarj sağlayan bir oturaktan bahsediyor. Google daha önce Nexus telefonlarında kablosuz şarj teknolojisini sunmuştu, ancak daha yeni Pixel telefonlar bu özellikten mahrumlar.
İkinci ipucu basınca duyarlı çerçeve teknolojisi olan Active Edge'den bahsediyor. Bu teknoloji zaten 2017 Pixel telefonlarında da bulunuyordu, yani Active Edge bir geri dönüş gerçekleştiriyor. Koda bakılırsa özellik hep Pixel 3 hem de Pixel 3 XL'da bulunacak. Eğer bu özellikler, biri telefonda aradığınız özellikler ise paranızı saklamanızda fayda var.
Daha önce duyduğumuz diğer söylentiler ise Pixel 3'ün Ekim ayında piyasaya sürüleceğini ve ekranı üzerinde iPhone X benzeri bir algılayıcı çıkıntısı barındıracağını iddia ediyordu. Telefonun resmi duyurusu için sabırsızlıkla bekliyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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