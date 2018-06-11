Pixel 3 Kablosuz Şarj ve Active Edge ile Gelecek

Google Pixel 3'ün yeni özellikleri, beta kodları arasında keşfedildi!

Pixel 3 Kablosuz Şarj ve Active Edge ile Gelecek

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