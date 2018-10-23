Pixel 3 Özellikleri Eski Pixel'lere de Geliyor

Google, eski Pixel cihazlarına Pixel 3'ün sahip olacağı bir dizi özelliğin geleceğini Android Police'e onayladı!

Bazı Pixel 3 Özellikleri Eski Pixellere de Geliyor

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