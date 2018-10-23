Pixel 3 Özellikleri Eski Pixel'lere de Geliyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ