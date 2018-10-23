Pixel 3 Özellikleri Eski Pixel'lere de Geliyor
Google, eski Pixel cihazlarına Pixel 3'ün sahip olacağı bir dizi özelliğin geleceğini Android Police'e onayladı!
Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin gelmesi, Google marka eski telefon sahipleri için iyi bir haber. Çünkü bu durum, bu ikilinin sunduğu yeni özelliklerden bazılarını almak için onlar da sırada anlamına geliyor.
Eski Pixel telefon sahipleri, yakın gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle beraber düşük ışık gece modu, Gmail Smart Compose, Playground ve Duplex özelliklerinin telefonlarına eklenmesini bekleyebilir.
Piyasa sunduğu telefonların uzun ömürlülüğünü artırdığı ve piyasaya çıkışından uzun süre geçmiş telefonların müşteri memnuniyeti ile ilgilendikleri için Google'ı tebrik etmek gerekiyor.
Bu özelliklerin orijinal Google Pixel ve Pixel XL'ye de mi yoksa sadece Pixel 2 ve Pixel 2 XL'ye mi dair de kesin bir bilgi yok. Ayrıca söz konusu güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir haber de olmadığını ekleyelim.
Yeni Pixel 3'ler ise bir akıllı telefondaki en iyi fotoğraf makinesini arayanlar için iyi bir seçime benziyor. Google Pixel 3, 12.2MP kamerası ile düşük bir rakam sunsa da beklenilen kaliteden daha kaliteli sonuçlar sunmak için makine öğrenmesi yazılımlarına güveniyor. Tasarım açısından, 5.5 inçlik ekran boyutu geçen yılki Pixel 2'den daha kolay tutulmasını sağlıyor ve ayrıca Android Pie ile çalışıyor.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın