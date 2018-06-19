Pixel 3 Tek Lensli Kamera ile Gelecek
Yeni sızıntı, Pixel 3'ün tek lensli kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor!
Şimdiye dek gördüğümüz bir çok sızıntı ve söylenti Google Pixel 3'ün tek lensli bir kamera sistemine sahip olacağına işaret ediyordu. Şimdiyse Pixel 3 XL için üretilmiş bir telefon kılıfının fotoğrafları sızdı ve görünüşe bakılırsa cihaz gerçekten bir kamera ile gelecek gibi görünüyor.
Yarı saydam lavanta rengi Pixel 3 XL kılıfının arka yüzünde sadece bir kamera için yuva bulunuyor. Kılıf ayrıca önceki Pixel'lere göre daha yanlamasına geniş bir flaşa işaret ediyor, bunun dışında beklendiği gibi parmak izi okuyucusu için de bir yuva taşıyor.
Galaxy S9 Plus ve iPhone 8 Plus gibi büyük telefonların çift lensli geldiği bir dönemde Google'ın Pixel 3 XL modelini tek lensle tasarlamış olması ilginç bir tercih. Bu bir dezavantaj gibi görünse de, Pixel 2 XL da tek lensli kamera sistemine sahipti ve buna rağmen DxOMark testinde Apple ve Samsung'un çift lensli kameralarını geçmeyi başarmıştı. Bu yüzden yeni Pixel'in de her şeye rağmen piyasada önder bir kameraya sahip olması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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