Pixel 3 Tek Lensli Kamera ile Gelecek

Yeni sızıntı, Pixel 3'ün tek lensli kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor!

Pixel 3 Tek Lensli Kamera ile Gelecek

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